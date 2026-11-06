Kažipot planetov: pred nami je naporen teden (Suzy)

Še en napornejši teden je pred nami, poln razčiščevanja, zaključevanja, jeze in nemoči, globokega čustvenega čiščenja. Sonce in Merkur sta v intenzivnem škorpijonu, slednji je skupaj z Venero še retrograden, tako se srečujemo s svojimi preteklimi grehi, sencami, neprijetnimi platmi sami in v odnosih. Poleg tega nas spremljajo zapleti, povezani z Merkurjevo retrogradnostjo in popravljamo napake ter tehniko, ki se kvari, kar nam še dodatno načenja živce.

Dobra novica je, da se 13. 11. omenjena retrogradna planeta obračata nazaj v direktno gibanje, tako bodo neposredni pritiski nekoliko popustili. Dokončno bomo zaključili težavno obdobje 6. 12. z Merkurjevim prehodom v strelca, v odnosih 6. 1., ko vanj vstopi še Venera. Zdržite še ta teden, minilo bo in postopoma se bo začelo daniti, čeprav še do 16. 11. odsvetujemo nakupe, pomembne odločitve in podpise pogodb.

Petek, x. x. Petek, 6. 11. Izredno naporno jutro lahko prinese skrbi in slabe novice, zamude, ovire in obremenitve. Ne pustite, da vam Saturnov vpliv pobarva celoten dan. Luna je v tehtnici, največ bomo dosegli z diplomacijo in sodelovanjem.

Sobota, 7. 11. Do večera bomo lovili ravnovesje – in uspelo nam ga bo ohranjati. Jutro bo aktivno in dinamično. Okoli poldneva je čas za ljubezen in romantično kosilo. Okoli 14. ure nam bo šlo vse gladko in uspešno od rok.

Nedelja, 8. 11. Naporen dan z Luno v škorpijonom in pred jutrišnjim mrkom v istem znamenju. Napeti bomo, pod čustvenim pritiskom, jezljivi. Okoli 14. ure je čas za pogovore, a samo z ljudmi, ki nas ne spravljajo na obrate.

Ponedeljek, 9. 11. Mlaj v škorpijonu spodbuja potrebo po razčiščevanju, žal tudi jezo, razburjenje, vzkipljivost, tako bo še vrelo v tujini. Pri nas pa bodo padali okostnjaki iz omar, več bo grobosti, nečednosti, delovanja s silo, tudi nasilja.

Torek, 10. 11. Luna po 9.30 vstopi v strelca, tako se bomo dvignili iz škorpijonskih sivin. V zraku bo več erotičnega naboja in želje po zaljubljenosti. Zjutraj je čas za duhovnost in ustvarjanje, okoli 18. ure pazite na cesti.

Sreda, 11. 11. Dan z Luno v strelcu prinaša več optimizma, navdušenja, lahkotnosti. Planeti sicer ne delajo pomembnih aspektov, tako bo dan namenjen rutinskim opravilom, druženju, raziskovanju …