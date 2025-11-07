Kažipot planetov: pred nami je teden razčiščevanja (Suzy)

Pred nami je teden razčiščevanja, soočanja s svojimi temnimi platmi, vračanja v preteklost, da bi popravili napake in nedokončane obveznosti.

Najprej se v petek Venera s kvadratom poveže s Plutonom, tako bodo razburkane nezdrave strasti – več bo ljubosumja, posesivnosti, maščevalnosti, zato pazite nase v manipulativnih odnosih. Predvsem ženske se ne dobivajte z nikomer, ki ga ne poznate in je lahko nasilen.

Merkur se v ponedeljek v strelcu obrne v retrogradno gibanje. Vse do konca novembra, ko bo spet direkten v škorpijonu, torej ni čas za uvajanje novosti, pomembne odločitve, nakupe, novo službo. Lahko se kvari tehnika in vas spravljajo ob pamet zamude v prometu in na potovanjih.

Vzemite si čas in dokončajte vse, s čimer ste odlašali. Ponovno premislite o svojih odločitvah. Pospravite stanovanje in naredite revizijo poslovanja in gospodarjenja. Seveda se, tako kot vedno ob Merkurjevem obratu, oborožite s potrpežljivostjo.

Petek, 7. 11. Izogibajte se krajem, ki bi bili lahko nevarni, in ljudem, ki vam lahko škodijo ali so lahko nasilni. Več bo čustvenega pretiravanja in pripravljenosti iti na nož. Če se le da, spustite večerno zabavo zunaj.

Sobota, 8. 11. Večino dneva nas bodo bremenile skrbi in slabe novice, hkrati si bomo vse gnali k srcu. Poiščite način, da se razvedrite. Popoldne, ko bo Luna v raku, se bomo obdali z družino. Zvečer je čas za zmenek.

Nedelja, 9. 11. Družinski dan, ki ga preživite z ljudmi, ki so vam najbližje. Lahko tudi povabite na obisk prijatelje, ki jim zaupate in ste pred njimi taki, kot ste. Zaupajte se nekomu, ki bo razumel vaše težave in vas potolažil.

Merkur se obrača in zdelo se bo, da ne gre nič po načrtih. Če vas to ne bo vrglo iz tira, lahko opravite veliko rutinskega dela. Zvečer vam lahko nekdo stopi na živec. Pomembno je, da ne reagirate z jezo.

Torek, 11. 11. Samozavestni in odločni bomo urejali vsakodnevne opravke, ne bomo pustili, da nam Merkurjevi zapleti pridejo do živega. Če se le da, se uredite in se zvečer odpravite na kako prireditev, kjer boste zasijali.

Sreda, 12. 11. Dinamičen in hiter dan, ko se bo veliko dogajalo in bomo težko pri miru. Primeren je za šport in fizično delo. Jutranje zaplete rešujte mirno. Prevelika samozavest vam ne bo koristila, zato krotite ego.