Kažipot planetov: Prihaja nedeljski mlaj, ki bo prinesel ... (Suzy)

Nedeljski mlaj bo prinesel novo energijo, nove začetke. Odločno si bomo postavili konkretne cilje in usmerili vse napore v njihovo uresničevanje. Podjetni in prizemljeni bomo, imeli bomo ogromno energije in podpore, saj se kar pet planetov iz realnega, ambicioznega, odgovornega, poslovno usmerjenega kozoroga poveže v lotos s Saturnom in Neptunom na eni in Uranom na drugi strani. Razmislite, kaj želite uresničiti, doseči, spremeniti, začeti graditi. Čas bo primeren tako za začetek novih projektov in sprememb na vseh področjih.

Za tem bodo čez teden planeti iz stelija postopoma prehajali v vodnarja. Zavela bo lahkotnejša energija, dobili bomo ideje in prebliske, kako naprej. Ker bomo potrebovali občutek svobode, se raje odločite za timske naloge, ki zahtevajo sodelovanje, ter se zavedajte, da ljudje s svojo različnostjo vnašajo pestrost in nove poglede v službeno dinamiko. Ničesar in nikogar se ne oklepajte.

Petek, 16. 1. Čeprav je Luna v odprtem strelcu, nas bodo dosegle slabe novice, ki nas lahko prestrašijo. Utrujeni bomo in zmedeni. Čas je za odmik, počitek, meditacijo, ne za začenjanje česa novega. Opravite nujno in se odklopite.

Sobota, 17. 1. Venera v vodnarju bo okrepila potrebo po lahkotnosti in nevezanosti v odnosih. Čeprav smo pred mlajem, lahko izkoristite dan za stvari, ki jih morate zaključiti, delo doma, sprehod, sproščena romantična doživetja.

Nedelja, 18. 1. Mlaj se dovrši šele proti večeru, tako bomo ves dan v energiji spuščanja, a vseeno zelo aktivni. Dan izkoristimo za športne dejavnosti in fizično delo, saj bomo energični, vztrajni, močni, disciplinirani …

FOTO: Eric Dervaux Hans Lucas Via Afp

Ponedeljek, 19. 1. Sonce vstopi v vodnarja, povečala se bo potreba po lahkotnosti, druženju, družbeni angažiranosti, izmenjavanju mnenj in sodelovanju. Venera in Pluton bosta netila strasti, tako naj bo del dneva posvečen erotiki.

Torek, 20. 1. Začeli bomo uresničevati spremembe, ki smo si jih zastavili. Vztrajno, a pogumno bomo napredovali. Izkoristite dan za uvajanje novosti, aktivno delo na trenutnih projektih, duhovnost, šport, druženje …

Sreda, 21. 1. Razjasnilo se bo nekaj, česar doslej niste videli. Z zadnjim koščkom sestavljanke boste končno videli celotno sliko. Sicer Luna že zjutraj vstopi v ribi, tako bo storilnostne energije manj in bomo bolj ležerni.