ASTRO

Kažipot planetov: Prihaja nedeljski mlaj, ki bo prinesel ... (Suzy)

Čas bo primeren tako za začetek novih projektov in sprememb na vseh področjih.
FOTO: Elen11 Getty Images/istockphoto
FOTO: Elen11 Getty Images/istockphoto
Mateja Blažič Zemljič
 16. 1. 2026 | 17:00
3:22
Nedeljski mlaj bo prinesel novo energijo, nove začetke. Odločno si bomo postavili konkretne cilje in usmerili vse napore v njihovo uresničevanje. Podjetni in prizemljeni bomo, imeli bomo ogromno energije in podpore, saj se kar pet planetov iz realnega, ambicioznega, odgovornega, poslovno usmerjenega kozoroga poveže v lotos s Saturnom in Neptunom na eni in Uranom na drugi strani. Razmislite, kaj želite uresničiti, doseči, spremeniti, začeti graditi. Čas bo primeren tako za začetek novih projektov in sprememb na vseh področjih.

Za tem bodo čez teden planeti iz stelija postopoma prehajali v vodnarja. Zavela bo lahkotnejša energija, dobili bomo ideje in prebliske, kako naprej. Ker bomo potrebovali občutek svobode, se raje odločite za timske naloge, ki zahtevajo sodelovanje, ter se zavedajte, da ljudje s svojo različnostjo vnašajo pestrost in nove poglede v službeno dinamiko. Ničesar in nikogar se ne oklepajte.

Petek, 16. 1.

Čeprav je Luna v odprtem strelcu, nas bodo dosegle slabe novice, ki nas lahko prestrašijo. Utrujeni bomo in zmedeni. Čas je za odmik, počitek, meditacijo, ne za začenjanje česa novega. Opravite nujno in se odklopite.

Sobota, 17. 1.

Venera v vodnarju bo okrepila potrebo po lahkotnosti in nevezanosti v odnosih. Čeprav smo pred mlajem, lahko izkoristite dan za stvari, ki jih morate zaključiti, delo doma, sprehod, sproščena romantična doživetja.

Nedelja, 18. 1.

Mlaj se dovrši šele proti večeru, tako bomo ves dan v energiji spuščanja, a vseeno zelo aktivni. Dan izkoristimo za športne dejavnosti in fizično delo, saj bomo energični, vztrajni, močni, disciplinirani …

FOTO: Eric Dervaux Hans Lucas Via Afp
FOTO: Eric Dervaux Hans Lucas Via Afp

Ponedeljek, 19. 1.

Sonce vstopi v vodnarja, povečala se bo potreba po lahkotnosti, druženju, družbeni angažiranosti, izmenjavanju mnenj in sodelovanju. Venera in Pluton bosta netila strasti, tako naj bo del dneva posvečen erotiki.

Torek, 20. 1.

Začeli bomo uresničevati spremembe, ki smo si jih zastavili. Vztrajno, a pogumno bomo napredovali. Izkoristite dan za uvajanje novosti, aktivno delo na trenutnih projektih, duhovnost, šport, druženje …

Sreda, 21. 1.

Razjasnilo se bo nekaj, česar doslej niste videli. Z zadnjim koščkom sestavljanke boste končno videli celotno sliko. Sicer Luna že zjutraj vstopi v ribi, tako bo storilnostne energije manj in bomo bolj ležerni.

Četrtek, 22. 1.

Čas je za preobrazbo, spreminjanje prepričanj in vzorcev. Ne zapletajte se v besedne spore, v katerih ne morete zmagati. Ne prepričujte drugih v svoj prav. Ne reagirajte na podlagi čustev, saj boste ranljivi in preobčutljivi.

18:22
Novice  |  Slovenija
NESORAZMERNA VIŠINA

Višje cene parkiranja razburile Ljubljančane, Zveza potrošnikov Slovenije opozorila tole

ZPS opozarja na nesorazmerno višino parkirnin v Ljubljani.
16. 1. 2026 | 18:22
18:10
Lifestyle  |  Izlet
IZLET

Mimo rudnika na Preval

Antonov rov je odprt za obiskovalce, gozdna cesta nas po uri in pol hoda pripelje po stari tovorniški poti na planino.
16. 1. 2026 | 18:10
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
V ZVEZDAH

Kdo zboli na vsakem koraku

Koga bolezen rada položi v posteljo in kdo je najbolj vzdržljiv, odporen?
16. 1. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: prepustimo se navdihu in odmaknimo od rutine

Sobota bo ugodna za umetniške dejavnosti in duhovne povezave.
16. 1. 2026 | 18:00
17:53
Novice  |  Svet
VIHAR KRITIK

Norveška v šoku, Nobelova nagrada za mir končala v Trumpovih rokah

Donald Trump je seveda sprejel Nobelovo medaljo in zanetil ogorčenje.
16. 1. 2026 | 17:53
17:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
NAPAD, KI JE ODMEVAL

Novi šoki v primeru Šutar! Priča, ki je razbremenila Jurkoviča in obremenila Šiljića, podkupljena?

Na dan prihaja vse več novih informacij o usodnem napadu v Novem mestu.
16. 1. 2026 | 17:31

Novice  |  Slovenija
DELOV POSLOVNI CENTER

Pred nami je prelomno leto 2026

Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
10. 1. 2026 | 05:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:39
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Pozabite na elektriko: Tukaj je razlog, zakaj plin nikoli ne izda v mrazu!

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice13. 1. 2026 | 09:53
