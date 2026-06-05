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Kažipot planetov: prihajajo čustveni dnevi, torek pa prinaša srečo v ljubezni in denarju

In še opozorilo. Merkur se konec meseca obrača v retrogradno smer.
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
Mateja Blažič Zemljič
 5. 6. 2026 | 17:00
3:27
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Čakajo nas prijaznejše energije. Z vztrajnostjo in odločnostjo, a tudi iznajdljivostjo in prilagodljivostjo bomo dosegali cilje, hkrati bomo z Merkurjem in Venero v raku sentimentalni, čustveni, usmerjeni na zasebno področje. Čim več časa bomo želeli preživeti z družino in tesnimi prijatelji, pred katerimi smo lahko ranljivi. V sredo lahko naletimo na nekaj ovir in strahov. Ne razmišljajte preveč črnogledo. Ne pustite, da vam drugi znižujejo lastno vrednost.

Petek, 5. 6.

Luna bo v odprtem, svobodomiselnem vodnarju. Pustite si dovolj časa zase, za dihanje, ne omejujte si občutka svobode. Nekaj ovir vas lahko čaka pozno popoldne. Ne jezite se, pazite nase v prometu in pri športu.

Sobota, 6. 6.

Luna bo še vedno v vodnarju, tako bomo težko ostali doma, vleklo nas bo ven, med ljudi. Želeli bomo odkrivati nove stvari in se pogovarjati z ljudmi, ki nam bodo odpirali nove poglede. Pojdite na izlet!

Nedelja, 7. 6.

Po stresnem jutru, ki ga velja prespati, nas čaka spodbuden dan. Nikamor se nam ne bo ljubilo, počasni in pasivni bomo. Najbolje bo, da se odpravite na sprehod do reke ali jezera z nekom, ki vas razume in podpira.

Posebno prijeten bo torek, ki je ugoden tako za finančna vlaganja, nakup srečke, ljubezen, nakup kozmetike, oblačil, lepotne tretmaje, vse, s čimer želimo polepšati sebe in svoj dom, se razvajati, uživati … Nikar ne ostajajte doma, ampak se družite, posvetite se partnerju, pojdite na zmenek, privoščite si kaj za dušo.

Ponedeljek, 8. 6.

Še en dan z Luno v ribah, ko ne bomo najbolj realni in storilnostno naravnani, prednost bodo imeli naši občutki in intuicija. Vseeno ostanite na trdnih tleh in ne sanjarite preveč, raje se posvetite duhovnosti.

Torek, 9. 6.

Odličen dan, ki ga velja izkoristiti tako za finančne transakcije kot ljubezen in razvajanje. Nagradite se za trud, privoščite si kaj lepega in dobrega ves dan razen okoli 18. ure, ko imate lahko prevelike oči in ste naivni.

 

Sreda, 10. 6.

Včerajšnji optimizem se bo umaknil oviram, kar vas bo spravilo v slabo voljo. Že zjutraj se bodo začele pojavljati skrbi, dogovori se bodo zapletali, ne bomo se razumeli. Počakajte z vsem pomembnim do večera.

Četrtek, 11. 6.

Energije in motivacije bomo imeli dovolj ter premagovali manjše težave. Zjutraj lahko pretiravamo, predvsem v odnosih, ter zapravimo preveč. Zvečer bomo imeli občutek ujetosti, pritiska, manipulacije.

In še opozorilo. Merkur se konec meseca obrača v retrogradno smer. Za vse, kar se lahko zaplete, poskrbite prej – rezervacija dopusta, letalskih kar, podpisi pogodb, pomembne odločitve …

 

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