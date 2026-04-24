Kažipot planetov: Prihajajo kaos, hitre spremembe in poplava informacij (Suzy)

Uran v petek vstopi v dvojčka, v katerih bo do leta 2033, tako gre po Saturnu in Neptunu, ki sta že vstopila v ovna, in Jupitru, ki gre julija v leva, za še en premik, ki bo vplival na nas osebno in kolektivno. Najbolj ga bodo čutili dvojčki, kot več izzivov device, strelci in ribe, medtem ko na svetovni ravni prinaša več hitrega dogajanja, kaosa, nenadnih sprememb, modernizacije, sprememb v načinu komunikacije, prometu, šolstvu, na potovanjih … Več bo informacij, tudi lažnih, pomembno bo, koliko bomo pustili, da pridejo do nas, in katerim bomo verjeli.

Petek, 24. 4. Venera v dvojčkih prinaša čas večje sproščenosti, živahnosti, radovednosti. Hitro bomo končali obveznosti in se odpravili na lepše. Želeli se bomo pokazati in zasijati. Tudi spogledljivi bomo.

Sobota, 25. 4. Dan bo naporen, odpovedati se bo treba načrtom in jih spremeniti, ali omejiti slabe navade. Ne vztrajajte pri svojem in pustite ego ob strani. Stresno bo. Umirite se, pazite nase v prometu in pri športu.

Nedelja, 26. 4. Omejite pričakovanja, ne nakupujte, ne razlagajte preveč, saj vas drugi ne bodo razumeli. Hrepeneli bomo po ljubezni, sanjavi bomo in čustveni. Vpliv lahko uporabite tudi za ustvarjanje in duhovnost.

V petek Venera vstopi v dvojčka, kar prinaša več lahkotnosti in želje po spogledovanju, klepetu, neobvezni zabavi in letanja s sveta na cvet. Bolj družabni bomo, a se teže vezali. Tranzit lahko koristno uporabite za mreženje, povezovanje in usvajanje novih veščin, učenje, tudi jezikov, kratke izlete …

Ponedeljek, 27. 4. Luna v devici bo spodbujala delo, trud, vztrajnost, odgovornost, a če zavihamo rokave in zagrizemo v svoje naloge, nas okoli 13. ure čakata sreča in uspeh, vse se bo odvijalo, tako kot pričakujemo in si želimo.

Torek, 28. 4. Dopoldne bomo še skromni, sramežljivi in zadržani, odstopanje od rutine in načrtov nas lahko malce iztiri. Proti večeru bomo usmerjeni predvsem v odnose, poželjivi in zapeljivi. Čas je odličen za skok med rjuhe.

V nedeljo in torek bo dišalo po ljubezni. Najprej bomo romantični in hrepeneli bližini, nato bomo dali prednost strastem in erotiki. Samo ne pričakujte preveč.

Sreda, 29. 4. Umirjen dan, ko bomo iskali ravnovesje. Uspelo nam ga bo ohranjati, vse do 16. ure, ko se bodo dogodki pospešili, več bo nemira in naglice. Pazite v prometu in pri športu. Zvečer bo več dramatiziranja.