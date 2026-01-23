  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: Pripravite se na naporen dan, poln strahu (Suzy)

Čaka nas naporen teden. Pet planetov je sicer v svobodomiselnem vodnarju, vendar bosta Sonce in Mars prečkala Pluton, kar je aspekt za nasilje, brutalnost, uveljavljanje svoje volje in premoči s silo.
Osebno se ne izpostavljajte nevarnosti. FOTO: Guliver/Getty images
Osebno se ne izpostavljajte nevarnosti. FOTO: Guliver/Getty images
Mateja Blažič Zemljič
 23. 1. 2026 | 17:00
A+A-

Ni treba, da se nas vpliv dotakne osebno, bomo pa zelo zaskrbljeni zaradi dogajanja v ZDA, ki lahko naredijo korak naprej v svoji agresivni politiki. Neptun vstopi v ovna, lahko prinaša 'impulzivne vojne pod pretvezo'. Ljudje lahko hitro verjamejo zgodbi, človeku ali gibanju – in z vso silo branijo nekaj, kar je v resnici megla. Več bo možnosti za manipulacije in lažne obljube, zato preverimo dejstva in ne zaupajmo na slepo. Ko je bil Neptun zadnjič v ovnu, je bil to čas velikih prelomov, nastajanja novih držav, vojn (ameriška državljanska vojna, nastanek kraljevine Italije in Nemškega cesarstva ter dvojne monarhije Avstro-Ogrske). Največji pritisk bomo čutili od petka do srede. Ne hodite na zmenke z neznanci in se izogibajte nevarnim krajem in početjem. Umaknite se in pazite nase. V četrtek, ko se energija malce dvigne, počnite kaj, kar vas bo spravilo v boljšo voljo in vas sprostilo iz krča.

Petek, 23. 1.

Pripravite se na naporen dan, poln strahu, slabih novic o nasilju, obupa, zvezanih rok. Od 10. do 14. ure bo najtežje, ne pustite, da vas preplavijo črne misli. Zvečer se malce razvedrite z družabnostjo ali zmenkom.

Sobota, 24. 1.

Luna v ovnu bo prinesla več energije, a tudi jeze in agresivne retorike. Nepotrpežljivo se bomo odzivali na nastalo situacijo. Najbolje bo, da se sprostimo s športom. Zvečer ne pretiravajmo z dobrotami.

Nedelja, 25. 1.

Čez dan je čas za športne dejavnosti, s katerimi lahko sprostimo presežke energije in težka čustva. Čeprav zvečer Luna vstopi v bika in nas prizemlji, bo kvadrirala Mars in Pluton. Več bo nasilja. Umaknite se.

Ponedeljek, 26. 1.

Neptun vstopi v ovna in prinaša boj za ideale, zato dobro premislite, v kaj verjamete in za kaj se borite. Več bo namreč laži in manipulacij. Popoldne ni čas za zmenek in razčiščevanje ali dogovarjanje.

Torek, 27. 1.

Mars bo na Plutonu, še en težaven dan, ko so povečane možnosti za nasilje. Osebno se ne izpostavljajte nevarnosti, družbeno lahko opazujemo samovoljno izživljanje močnejših nad šibkejšimi.

Sreda, 28. 1.

Od napornih dni se bomo najlažje raztresli z druženjem ali obiskom kake prireditve, zabave, koncerta. Zvečer je primeren čas za zmenek, srečanje s prijatelji. Odprti bomo in potrebovali lahkotnejše teme.

Četrtek, 29. 1.

Še vedno nam bo pomagalo, če se družimo, pogovarjamo, srečujemo s prijetnimi ljudmi, povabimo simpatijo na kosilo … Zvečer Luna vstopi v raka, tako bomo spet bolj čustveni, občutljivi, prestrašeni.

TEHNOLOGIJA

Še en fotografski mojster

Honor magic 8 pro je odličen telefon, ki bo zadovoljil še tako zahtevnega ljubitelja mobilne fotografije.
Staš Ivanc23. 1. 2026 | 17:00
NOČNA KONTROLA RAZKRILA HUDE KRŠITVE

Dvojne tablice, droge in zavrnjen pregled – policija ukrepala odločno

Policisti v Ajdovščini so ustavili nevarnega voznika.
23. 1. 2026 | 16:56
STROKOVNJAK ZA VARNOSTNA VPRAŠANJA

Če lahko lažni policist hodi po Brniku, kaj še lahko spregledamo? Denis Čaleta kritično o delu policije

Denis Čaleta o varnostnem incidentu, ko se je lažni policist nemoteno sprehajal po Brniku: Kaže na sistemske pomanjkljivosti in posledice takšnih dejanj se bodo lahko pokazale šele z zamikom.
Nina Čakarić23. 1. 2026 | 16:41
PRVA TEKMA

Le še nekaj ur do prvega spektakla v Stožicah

Sedemkratni evropski prvaki v futsalu bodo drevi prvi tekmeci Slovencev.
23. 1. 2026 | 16:40
RAZPOKA NA TIRNICI

Je za hudo železniško nesrečo v Španiji, v kateri je umrlo 45 ljudi, kriva razpoka na tirnici?

Španska komisija za preiskovanje železniških nesreč je ob pregledu vlaka družbe Iryo odkrila zareze v tekalni plasti desnih koles štirih vagonov.
23. 1. 2026 | 16:06

