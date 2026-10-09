Kažipot planetov: Razčiščevali bomo z nekdanjimi partnerji in ljubimci (Suzy)

Ukvarjali se bomo z odnosi. Želeli si bomo, da bi bili čim bolj harmonični, a pri tem naleteli na ovire, ki bodo zahtevale, da odkrijemo, kaj si v resnici želimo v njih, kaj potrebujemo in do kam smo pripravljeni popustiti. V soboto bo mlaj v tehtnici spodbudil omenjeno problematiko. Čim bolj bomo iskreni s sabo, laže bomo v sožitju s partnerjem. Ključno je, da zveze ne idealiziramo ter v njej nismo preveč zahtevni in strogi. Težilo nas bo, da ne moremo najti osebe, ki bi hkrati zadovoljila naše erotične in intelektualne potrebe.

Venera je retrogradna, tako bomo razčiščevali z nekdanjimi partnerji in ljubimci ter se potapljali v svoje čustvene globine. Ni pravi čas za finančna vlaganja, lepotne tretmaje, nakup, česarkoli, povezanega z modo, lepoto, estetiko, umetnostjo. Najlepši dan tedna bo četrtek, ko se nam bodo odprle priložnosti za zaslužek, izlet, uspeh, širjenje obzorij.

Petek, 9. 10. Bližamo se mlaju, tako je čas za počitek, ne za akcijo. Popoldne bomo utrujeni in zmedeni, posvetimo se duhovnosti, saj lahko pridemo do pomembnega uvida. Zvečer nas čaka prijetno presenečenje ali preobrat.

Sobota, 10. 10. Mlaj se dovrši šele popoldne, tako bomo čez dan še brez energije. Čas naj bo namenjen zaključevanju, ne novim začetkom. Strastno bomo razpoloženi, lahko nas bo privlačil nekdo, ki nas sicer ne izpolnjuje.

Nedelja, 11. 10. Luna bo do srede popoldneva še v tehtnici, tako bomo iskali ravnovesje, sožitje in mir ter sprejemali kompromise. Ko po 17.30 prestopi v škorpijona, bo naše doživljanje intenzivneje in odločneje bomo reagirali.

Ponedeljek, 12. 10. Luna v škorpijonu bo prinesla na plan nezdrava, premočna, neobvladana čustva. Ker bo zjutraj v kvadratu z Marsom, smo lahko jezljivi in prepirljivi. Previdno na cesti in pri športu. Zvečer je čas za pogovor.

Torek, 13. 10. Luna bo še vedno v škorpijonu, vse bomo jemali osebno in zares. Okoli 11. ure lahko delamo dramo in čustveno pretiravamo. Izognite se nakupom, vlaganju, zapravljanju, zavedajte se, da morda delate iz muhe slona.

Sreda, 14. 10. Luna bo ves dan v odprtem in optimističnem strelcu, čustveni vihar zadnjih dni se bo pomiril. Le okoli 13. ure bo več stresa in nemira, zato pazite v prometu, ne reagirajte impulzivno ter pazite pri nevarnih opravilih.