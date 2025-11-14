Kažipot planetov: Retro Merkur razkriva resnico, mlaj prinaša moč (Suzy)

Teden bo intenziven in transformacijski, vse bomo jemali globoko, čustveno in osebno. Merkur bo še vedno retrograden, tako bomo popravljali napake iz preteklosti in končevali odprte stare projekte. V sredo se na poti nazaj vrne v škorpijona, tako se bodo obrnili vase, spuščali bomo staro in odkrivali, kaj v resnici čutimo. Če se bomo osvobodili bremen in se pogumno soočili z vsem, bomo drug teden začutili olajšanje in nov zagon.

Petek, 14. 11. Luna bo ves dan v devici, zato bomo natančni, delavni in malo zaskrbljeni. Dan je idealen za urejanje stvari, načrtovanje, čiščenje, pregled financ ali zdravih navad. Proti večeru se bomo sprostili, čas je za obiske.

Sobota, 15. 11. Dopoldne bo Luna še v devici, popoldne prestopi v tehtnico in prinese občutek lahkotnosti. Zjutraj smo lahko še zasanjani, utrujeni in zmedeni, po 10. uri bomo pripravljeni na akcijo. Večer bo družaben.

Nedelja, 16. 11. Luna v tehtnici nas bo spodbujala k harmoniji, a pomembnejših aspektov ne bo delala. Dan je primeren za pogovore, umetnost, sprehode, preživljanje časa s partnerjem, romantiko in sproščanje.

V četrtek bo mlaj v škorpijonu, tako se lahko poslovimo od stare bolečine, strahov in dvomov, da postanemo močnejši in odločnejši. Sonce in Mars v istem znamenju krepita pogum, intuicijo in željo po resnici. Merkur v strelcu nas bo vabil, naj na osnovi preteklosti brez strahu načrtujemo prihodnje projekte. Najbolj spodbuden bo ponedeljek, ko naša prizadevanja spremljala sreča, v sredo velja previdnost na cesti.

Ponedeljek, 17. 11. Dopoldne bo Luna še v spravljivi tehtnici, a z odločnostjo in vztrajnostjo lahko marsikaj uredimo. Spremljala nas bo sreča. Zvečer prestopi v škorpijona – čustva se poglobijo in odnosi postanejo intenzivnejši.

Torek, 18. 11. Z Luno v škorpijonu bomo vse močno doživljali in dramatizirali. Vodile nas bodo strasti. Poskrbite, da energijo usmerite v ustvarjalnost ali projekte, ki zahtevajo predanost, ne v prepire. V spalnici je lahko vroče.

Sreda, 19. 11. Dan pred mlajem bo energije manj in utrujeni bomo. Vračali se bomo v pretekla čustva. Pazite se impulzivnosti, ne hitite na cesti. To je čas za zaključevanje, spuščanje in počitek, ne za nove začetke.