Kažipot planetov: Retrogradni Merkur in Lunin mrk (Suzy)

Še en dinamičen teden je pred nami, ki prinaša nekaj izzivov. Merkur se je obrnil retrogradno v ribah, tako se oborožite s potrpežljivostjo, saj bo več napak, zapletov, kvarjenja tehnike in spremenjenih načrtov.

Torkov lunin mrk v devici zaključuje pomladno sezono mrkov ter prinaša na plan posledice preteklosti. Sam po sebi ni slab, se pa lepo ujame z mesecem volitev, saj se bo pokazalo, kje kdo zares stoji, ne le, kaj obljublja. Do srede izprezite in počivajte, saj bo več zmede in utrujenosti, čas je za spuščanje in prepuščanje dogajanju, ne za vztrajanje pri svojem in nove načrte. K temu, da se bo življenje odvijalo počasneje ali obstalo, bo pripomogla obilica planetov v ribah – poleg Sonca, Merkurja in Venere vanje v ponedeljek vstopi še Mars, kar nas bo naredilo pasivne, brezvoljne, brezciljne.

V petek pazite na cesti, pri športu in nevarnih opravilih, več je možnosti nezgod. V četrtek in petek bomo zadovoljnejši v odnosih in financah, če se bomo spravili v pogon.

Petek, 27. 2. Pazite v prometu, športu, pri rokovanju z nevarnimi snovmi. Merkur je retrograden, tako lahko hitreje naredite napako, ki vodi v neželene posledice. Karkoli se zgodi, rešujte situacijo premišljeno, ne impulzivno.

Sobota, 28. 2. Poskrbite za počitek, a se vseeno lotite kakega kreativnega družinskega projekta ali se skupaj odpravite na kako prireditev. Dopoldne naredite red doma, nato poskrbite, da boste videni in občudovani.

Nedelja, 1. 3. Luna je ves dan v samozavestnem in odločnem levu, a ne dela nobenih posebnih aspektov, tako ne začenjajte ničesar novega. Pohvalite se s svojimi dosežki in se ukvarjajte s svojim najljubšim hobijem.

Ponedeljek, 2. 3. Marsov vstop v ribi bo še upočasnil dogajanje in našo voljo do doseganja ciljev. Jutro bo sicer živčno in stresno, okoli 13. ure pa nas lahko kaj ujezi, a želeli si bomo samo miru pod odejo oz. v svojem kokonu.

Torek, 3. 3. Mrk se dovrši po 12. uri, tako se bo dotlej napetost stopnjevala. Zadajte si čim manj nalog in počivajte, spustite vse, kar vam ne služi več, sprejmite spremembe, ki vam jih prinaša mrk.

Sreda, 4. 3. Čeprav je Merkur retrograden in velja previdnost pri uvajanju novosti, lahko doživite ljubezensko presenečenje. Bodite pripravljeni tvegati. Zvečer bomo utrujeni, zmedeni, pasivni. Čas je za kopel.