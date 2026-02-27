  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Kažipot planetov: Retrogradni Merkur in Lunin mrk (Suzy)

Torkov lunin mrk v devici zaključuje pomladno sezono mrkov ter prinaša na plan posledice preteklosti.
V torek bo na nebu lunin mrk. FOTO: Titoonz, Getty Images
V torek bo na nebu lunin mrk. FOTO: Titoonz, Getty Images
Mateja Blažič Zemljič
 27. 2. 2026 | 17:00
3:16
A+A-

Še en dinamičen teden je pred nami, ki prinaša nekaj izzivov. Merkur se je obrnil retrogradno v ribah, tako se oborožite s potrpežljivostjo, saj bo več napak, zapletov, kvarjenja tehnike in spremenjenih načrtov.

Torkov lunin mrk v devici zaključuje pomladno sezono mrkov ter prinaša na plan posledice preteklosti. Sam po sebi ni slab, se pa lepo ujame z mesecem volitev, saj se bo pokazalo, kje kdo zares stoji, ne le, kaj obljublja. Do srede izprezite in počivajte, saj bo več zmede in utrujenosti, čas je za spuščanje in prepuščanje dogajanju, ne za vztrajanje pri svojem in nove načrte. K temu, da se bo življenje odvijalo počasneje ali obstalo, bo pripomogla obilica planetov v ribah – poleg Sonca, Merkurja in Venere vanje v ponedeljek vstopi še Mars, kar nas bo naredilo pasivne, brezvoljne, brezciljne.

V petek pazite na cesti, pri športu in nevarnih opravilih, več je možnosti nezgod. V četrtek in petek bomo zadovoljnejši v odnosih in financah, če se bomo spravili v pogon.

Petek, 27. 2.

Pazite v prometu, športu, pri rokovanju z nevarnimi snovmi. Merkur je retrograden, tako lahko hitreje naredite napako, ki vodi v neželene posledice. Karkoli se zgodi, rešujte situacijo premišljeno, ne impulzivno.

Sobota, 28. 2.

Poskrbite za počitek, a se vseeno lotite kakega kreativnega družinskega projekta ali se skupaj odpravite na kako prireditev. Dopoldne naredite red doma, nato poskrbite, da boste videni in občudovani.

Nedelja, 1. 3.

Luna je ves dan v samozavestnem in odločnem levu, a ne dela nobenih posebnih aspektov, tako ne začenjajte ničesar novega. Pohvalite se s svojimi dosežki in se ukvarjajte s svojim najljubšim hobijem.

FOTO: Fcscafeine Getty Images/istockphoto
FOTO: Fcscafeine Getty Images/istockphoto

Ponedeljek, 2. 3.

Marsov vstop v ribi bo še upočasnil dogajanje in našo voljo do doseganja ciljev. Jutro bo sicer živčno in stresno, okoli 13. ure pa nas lahko kaj ujezi, a želeli si bomo samo miru pod odejo oz. v svojem kokonu.

Torek, 3. 3.

Mrk se dovrši po 12. uri, tako se bo dotlej napetost stopnjevala. Zadajte si čim manj nalog in počivajte, spustite vse, kar vam ne služi več, sprejmite spremembe, ki vam jih prinaša mrk.

Sreda, 4. 3.

Čeprav je Merkur retrograden in velja previdnost pri uvajanju novosti, lahko doživite ljubezensko presenečenje. Bodite pripravljeni tvegati. Zvečer bomo utrujeni, zmedeni, pasivni. Čas je za kopel.

Četrtek, 5. 3.

Sonce in Jupiter prinašata več optimizma in uspeha. Zdelo se bo, da se Merkurjevi izzivi umikajo in vam gre vse gladko od rok. Če nameravate na pot, je to najboljši dan tedna za to, prav tako za nujne nakupe.

Več iz teme

MarsMerkurlunin mrkčasastrokažipot planetovplanetizvezde
ZADNJE NOVICE
18:26
Novice  |  Slovenija
OBVOZ PO REGIONALNI CESTI

Pozor! Na primorki zagorelo vozilo, avtocesto so takoj zaprli

Primorska avtocesta je zaprta med Uncem in Postojno proti Kopru.
27. 2. 2026 | 18:26
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Barva vaših vhodnih vrat razkriva več, kot si upate priznati – preverite, kaj pove o vas

Vhodna vrata so prvi stik obiskovalca z našim domom. In čeprav jim v resnici navadno ne posvečamo veliko pozornosti, o nas povedo več, kot bi si morda mislili.
27. 2. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO NAPOVED DNEVA

Zvezdni odsev: ključ do uspešne sobote je ustvarjalnost, povezana z disciplino

Astrološki utrip za soboto, 28. februarja.
27. 2. 2026 | 18:00
17:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
SODIŠČE ZAVRNILO HIŠNI PRIPOR

Maji Gošte so razsodili pet let zapora zaradi poskusa uboja

Napad na nekdanjega partnerja v Zagorju ob Savi naj bi bil hipna odločitev, a po oceni sodnika storjen z neposrednim naklepom.
27. 2. 2026 | 17:50
17:10
Lifestyle  |  Izlet
PO SLOVENIJI

V Ribniškem jezeru živi povodni mož

​Visoko šotno barje je staro okrog 8000 let; pot do jezera, ki vodi od Ribniške koče, je nezahtevna.
27. 2. 2026 | 17:10
17:00
Bulvar  |  Suzy
ASTRO

Kažipot planetov: Retrogradni Merkur in Lunin mrk (Suzy)

Torkov lunin mrk v devici zaključuje pomladno sezono mrkov ter prinaša na plan posledice preteklosti.
27. 2. 2026 | 17:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki