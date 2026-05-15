Kažipot planetov: romantični bomo, uporabljali domišljijo, intuicijo in navdih (Suzy)

Ta teden nas poleg sobotnega mlaja v biku, ki nas bo prizemljil in usmeril na finančno področje, čakajo kar štirje prehodi planetov v nova znamenja, tako se bo energija spremenila. Merkur najprej v nedeljo vstopi v svoje znamenje, dvojčka. Komunikacija bo v ospredju, želeli se bomo zabavati in povezovati z drugimi. Isti dan se sreča z Uranom, tako bo zadnji dan vikenda stresen, načrti se nam lahko spreminjajo. Pazite na cesti, pri športu in nevarnih opravilih.

V ponedeljek Venera vstopi v raka in prinaša manj lahkotne osvajalske energije. Ne bomo več letali s cveta na cvet, ampak želeli, da so naši odnosi bolj topli, čustveni in trajni. Iskali bomo partnerja, s katerim se lahko ustalimo. Mars hkrati vstopi v bika, tako bodo naše nadaljnje poteze bolj preudarne, premišljene, strateške.

V torek lahko veliko premaknemo zasebno in poslovno. Romantični bomo, uporabljali domišljijo, intuicijo in navdih. Ljubezen bo v zraku. Od srede naprej, ko še Sonce prestopi v dvojčka, bo odličen čas za druženje, zabavo in zabavna doživetja.

Petek, 15. 5. Luna bo v biku, življenje stabilno, predvidljivo, rutinsko. Želeli si bomo privoščiti kaj lepega, dragega, dobrega, luksuznega. Le okoli 13. ure nas čaka ovira. Nekaj nas bo ustavilo, nečemu se bomo morali odpovedati.

Sobota, 16. 5. Mlaj se dovrši šele zvečer, tako bo energija čez dan postopoma upadala. Nov začetek, ki ga prinaša mlaj v biku, lahko pričakujemo predvsem na finančnem področju. Čas je za dolgoročno načrtovanje.

Nedelja, 17. 5. Več bo lahkotnosti, želje po druženju, raziskovanju, zabavi, a ker se Merkur poveže z Uranom, tudi stresa, nemira, spreminjanja načrtov. Pazite nase pri vseh nevarnih opravilih in adrenalinskih športih.

Ponedeljek, 18. 5. Venera in Mars zamenjata znamenji. Oba prehoda kaže, da bomo resnejši in iskali trajnejše odnose in cilje. Po eni strani bomo bolj čustveni, po drugi premišljeni in znali vleči dolgoročno koristne poteze.

Odličen dan za skok med rjuhe, ljubezenska srečanja, poslovne dogovore in sestanke, komunikacijo, ustvarjanje, duhovnost. Dopoldne bomo sicer lenobni, zvečer utrujeni in črnogledi, zato opravite našteto v vmesnem času.

Sreda, 20. 5. Sonce v dvojčkih še krepi občutek lahkotnosti in radovednosti, ki ju je spodbudil Merkurjev prehod v to znamenje. Okoli 15. ure se nam lahko nasmehne sreča. Čas je za nakup srečke in vse, kar si želimo, da gladko teče.