Kažipot planetov: sobota v znamenju zmede, napak, spreminjanja načrtov (Suzy)

Retrogradna Venera se v nedeljo iz globokega in intenzivnega škorpijona vrne nazaj v tehtnico, tako bomo v odnosih iskali harmonijo in ravnovesje, urejali stvari, ki nas v njih motijo, a si želeli doseči kompromis, ne več podreti vseh mostov za sabo. To sicer ne pomeni, da ne bomo kopali globoko po sebi, se soočali tudi s svojimi temnimi platmi ter razčiščevali, saj v petek vstopi v škorpijona še Sonce, v soboto se v njem obrne v retrogradno gibanje Merkur. Poleg običajnih zapletov, ki nam jih je tokrat lahko ta prinašal že prej v oktobru, si bomo želeli priti na jasno s pogovori in usklajevanji. Vračale se bodo osebe in teme iz preteklosti. Ponedeljkova polna luna v biku bo še prilila olja na ogenj. Dovrši se v kvadratu s Plutonom. V ospredje prišle tudi druge teme, povezane z Venero in bikom – finance, občutek lastne vrednosti, estetika in lepota … Ni čas za lepotne tretmaje in posege, z investiranjem počakajte. Polna luna namreč prinaša odločen, lahko boleč zaključek nečesa, kar nam je drago, naj bo to odnos ali kaj drugega.

Petek, 23. 10. Občutek večje intenzivnosti bo prinesel že Sončev vstop v škorpijona. Želeli bomo vedeti več, odkriti ozadje, kopati globoko, ne bomo se več zadovoljili s površjem. Venera bo ta dan še poskrbela za romantiko.

Sobota, 24. 10. Merkurjev obrat prinaša zmedo, napake, spreminjanje načrtov, na kar se ne bomo odzvali prav potrpežljivo, saj bo Luna v ovnu. Okoli 15. ure lahko čutimo obup, nemoč, izvemo slabe novice. Predihajte jih!

Nedelja, 25. 10. Venera se na svojem potovanju nazaj vrača v tehtnico, kar ji bo odvzelo nekaj ostrine in občutka usodnosti pri ukvarjanju z odnosi. Želeli se bomo pobotati, ohraniti zvezo, skleniti kompromis. Prijeten dan bo.

Ponedeljek, 26. 10. Polna luna v biku je težavno aspektirana. Nečemu se bomo morali odpovedati, nekaj se bo boleče končalo, naj gre za odnos, nekaj, kar nam veliko pomeni, finančno naložbo … Spustite, ne oklepajte se preteklosti.

Torek, 27. 10. Dan po nevihti bomo poskušali postaviti zadeve nazaj na pravo mesto, a bomo pri tem pretiravali in delali dramo, situacijo premočno doživljali, hkrati bo več komunikacijskih šumov. Počakajte raje še nekaj dni.

Sreda, 28. 10. Bodite prilagodljivi, več bo stresa in zmede, načrti se bodo spreminjali. Ohranite mirne živce. Več bo telefonov, razpeti bomo na vse konce in kraje. Šele okoli 12.30 se energija malce umiri. Tedaj postorite najbolj nujno.