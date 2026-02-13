  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Kažipot planetov: Sončni mrk v vodnarju in retrogradni Merkur

Neizogibne bodo odločitve, s katerimi odlašamo. Saturn nas namreč stisne tam, kjer živimo mimo sebe.
Universe scene with planets, stars and galaxies in outer space showing the beauty of space exploration. Elements furnished by NASA FOTO: Maximusnd Getty Images/istockphoto
Universe scene with planets, stars and galaxies in outer space showing the beauty of space exploration. Elements furnished by NASA FOTO: Maximusnd Getty Images/istockphoto
Mateja Blažič Zemljič
 13. 2. 2026 | 17:00
3:14
A+A-

Saturn bo v soboto za približno dve leti in pol vstopil v ovna. Pripadniki tega znamenja se lahko pripravijo na več omejitev, obremenitev in karmičnih lekcij, raki, kozorogi in tehtnice na izzive, vsi bomo imeli manj tolerance do prodajanja megle, od besed bomo prešli k dejanjem brez izgovorov. Delovali bomo načrtno, z vzdržljivostjo in integriteto, to bo obdobje večje osebne odgovornosti in samostojnosti. Neizogibne bodo odločitve, s katerimi odlašamo. Saturn nas namreč stisne tam, kjer živimo mimo sebe.

Sončni mrk v vodnarju bomo čutili predvsem vodnarji, levi, biki in strelci. Sprejmimo spremembe in spustimo, kar mora iti. Ker nas drug teden čaka še Merkurjev obrat v retrogradno gibanje, je kljub stresnim energijam, napetostim in negotovostim, ki jih čutimo ob tem pestrem planetarnem dogajanju, modro opraviti vse, za kar vemo, da se bo pozneje zapletalo.

Petek, 13. 2.

Luna bo v stabilnem, ambicioznem, odgovornem kozorogu, tako lahko veliko dosežemo na poslovnem področju. Zvečer se sprostite in pojdite na pijačo. Dobro vam bo delo, če se boste z nekom pogovarjali.

Sobota, 14. 2.

Predvsem ovni bodo čutili Saturnov preobrat kot nahrbtnik, ki ga bodo nekaj časa nosili. Luna bo sicer v kozorogu, tako bo vikend bolj namenjen delu in urejanju službenih zadev kot sproščenemu lenarjenju.

Nedelja, 15. 2.

Luna bo že od jutra v sproščenem in odprtem vodnarju, tako bomo zadihali in pozornost preusmerili s poslovnih zadev na druženje, skrb zase, duhovnost … Dan je odličen za izlet v naravo s prijatelji in družino.

Ponedeljek, 16. 2.

Hiter, naporen, živčen dan, ko lahko delamo napake iz neprevidnosti. Previdnost velja na cesti in pri rokovanju z nevarnimi snovmi. S svojo impulzivnostjo ne podirajte mostov za sabo in se ne odločajte.

Torek, 17. 2.

Sončni mrk se dovrši okoli 13. ure, pred tem bomo še čutili napetost. Zjutraj bo več nemira – pazljivo v prometu, večja je možnost nezgod.
Spustite vse, kar vam ne služi več, odprite se novostim in zadihajte.

Sreda, 18. 2.

Sonce vstopi v ribi in energija se bo spremenila. Bolj bomo čustveni in se obrnili navznoter. Tudi Luna bo danes v ribah, tako je čas za počitek in počasnost. Jutro in večer bosta prijetna, tudi romantična.

Četrtek, 19. 2.

Do večera bo Luna v občutljivih ribah in energije bo manj, nato malo pred 21. uro vstopi v ovna in nas predrami iz lenobnosti. Dobro bi bilo iti prej v posteljo, saj bo več strahov, slabih novic in tesnobnosti.

Več iz teme

astroastrologijaduhovnosthoroskopenergijamrklunazvezdeplaneti
ZADNJE NOVICE
18:31
Novice  |  Kronika  |  Doma
LJUBLJANA POD DROBNOGLEDOM

So domnevni spolni napadi v Ljubljani izmišljeni? To pravi policija

Kako varna je prestolnica?
13. 2. 2026 | 18:31
18:04
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: čustvene rane in nepričakovani preboji

Ta energija nas lahko navdihne, da prepoznamo, kaj nam več ne služi, in se pogumno podamo na pot sprememb.
Delo UI13. 2. 2026 | 18:04
18:02
Novice  |  Slovenija
NOVI ROKI IN DODATNA SREDSTVA

Več denarja za avtobuse, kolesarske steze in peš poti: ministrstvo povečuje sredstva za občine

Razpis za trajnostno mobilnost se širi – novi roki in dodatna sredstva.
13. 2. 2026 | 18:02
17:25
Novice  |  Kronika  |  Doma
NOVA NEVARNOST ZA UPORABNIKE TELEFONOV

Telefonski klic na Goriškem bi kmalu izpraznil ves račun – kdo stoji v ozadju?

Klic iz sence postaja nova metoda, ki vam lahko izprazni bančni račun.
13. 2. 2026 | 17:25
17:18
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SMUČARSKO SREDIŠČE VAL D'ISERE

Izven prog ni več varno, snežni plaz v francoskih Alpah pokopal smučarje

Nevarnost plazov v tej regiji v francoskih Alpah je trenutno izredno visoka.
13. 2. 2026 | 17:18
17:10
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNOST

Znamenja, da hodimo po pravi poti

Nenavadna mirnost sredi razsula kaže, da smo v stiku s sabo. Ko govorimo o usklajenosti z vesoljem, mislimo na polje energije, ki povezuje vse.
13. 2. 2026 | 17:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki