Kažipot planetov: Sončni mrk v vodnarju in retrogradni Merkur

Saturn bo v soboto za približno dve leti in pol vstopil v ovna. Pripadniki tega znamenja se lahko pripravijo na več omejitev, obremenitev in karmičnih lekcij, raki, kozorogi in tehtnice na izzive, vsi bomo imeli manj tolerance do prodajanja megle, od besed bomo prešli k dejanjem brez izgovorov. Delovali bomo načrtno, z vzdržljivostjo in integriteto, to bo obdobje večje osebne odgovornosti in samostojnosti. Neizogibne bodo odločitve, s katerimi odlašamo. Saturn nas namreč stisne tam, kjer živimo mimo sebe.

Sončni mrk v vodnarju bomo čutili predvsem vodnarji, levi, biki in strelci. Sprejmimo spremembe in spustimo, kar mora iti. Ker nas drug teden čaka še Merkurjev obrat v retrogradno gibanje, je kljub stresnim energijam, napetostim in negotovostim, ki jih čutimo ob tem pestrem planetarnem dogajanju, modro opraviti vse, za kar vemo, da se bo pozneje zapletalo.

Petek, 13. 2. Luna bo v stabilnem, ambicioznem, odgovornem kozorogu, tako lahko veliko dosežemo na poslovnem področju. Zvečer se sprostite in pojdite na pijačo. Dobro vam bo delo, če se boste z nekom pogovarjali.

Sobota, 14. 2. Predvsem ovni bodo čutili Saturnov preobrat kot nahrbtnik, ki ga bodo nekaj časa nosili. Luna bo sicer v kozorogu, tako bo vikend bolj namenjen delu in urejanju službenih zadev kot sproščenemu lenarjenju.

Nedelja, 15. 2. Luna bo že od jutra v sproščenem in odprtem vodnarju, tako bomo zadihali in pozornost preusmerili s poslovnih zadev na druženje, skrb zase, duhovnost … Dan je odličen za izlet v naravo s prijatelji in družino.

Ponedeljek, 16. 2. Hiter, naporen, živčen dan, ko lahko delamo napake iz neprevidnosti. Previdnost velja na cesti in pri rokovanju z nevarnimi snovmi. S svojo impulzivnostjo ne podirajte mostov za sabo in se ne odločajte.

Torek, 17. 2. Sončni mrk se dovrši okoli 13. ure, pred tem bomo še čutili napetost. Zjutraj bo več nemira – pazljivo v prometu, večja je možnost nezgod.

Spustite vse, kar vam ne služi več, odprite se novostim in zadihajte.

Sreda, 18. 2. Sonce vstopi v ribi in energija se bo spremenila. Bolj bomo čustveni in se obrnili navznoter. Tudi Luna bo danes v ribah, tako je čas za počitek in počasnost. Jutro in večer bosta prijetna, tudi romantična.