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Kažipot planetov: Spremljali nas bodo zapleti (Suzy)

Pričakujte ovire, bremena, morali bomo zavihati rokave in narediti red.
Več bo skrbi in slabih novic, imeli bomo občutek, da smo nemočni in stojimo na mestu. FOTO: Thanapol Sinsrang/Getty Images
Več bo skrbi in slabih novic, imeli bomo občutek, da smo nemočni in stojimo na mestu. FOTO: Thanapol Sinsrang/Getty Images
Mateja Blažič Zemljič
 3. 7. 2026 | 17:25
3:08
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Veliko se bo dogajalo, saj se na nebu sestavlja spodbudni lotos med Neptunom, Plutonom in konjunkcijo Marsa in Urana. Idej, novosti, navdiha, sprememb bo veliko, a ker sta Mars in Uran eksplozivna kombinacija, moramo paziti, da nismo impulzivni, previdnost velja v prometu, pri športu in rokovanju z nevarnimi snovmi. Krotite jezo.

Spremljali nas bodo zapleti, povezani z retrogradnostjo Merkurja, zato vse dvakrat preverite in o vsem dobro razmislite. Motivacijo, zanos in kreativnost vikenda bo v ponedeljek postavil na realna tla Sončev kvadrat s Soncem. Pričakujte ovire, bremena, morali bomo zavihati rokave in narediti red. Več bo skrbi in slabih novic, imeli bomo občutek, da smo nemočni in stojimo na mestu. V četrtek se Venera pomakne v devico, kjer prinaša več previdnosti in sramežljivosti v odnosih, premišljene nakupe ter nagnjenost k varčevanju na finančnem področju.

Petek, 3. 7.

Luna bo ves dan v odprtem vodnarju. Potrebovali bomo občutek svobode in prostora za druženje. Zvečer bo Luna v opoziciji z Venero. V ljubezni je mogoče razočaranje. Morali se bomo prilagajati.

Sobota, 4. 7.

Sestavlja se omenjeni lotos, Mars se danes poveže z Uranom. Bodite previdni na cesti, Luna bo v ribah in lahko hitreje naredimo napako ali kaj spregledamo, predvsem popoldne se izogibajmo hitrih odzivov.

Nedelja, 5. 7.

Še vedno bo v zraku nekaj naelektrenosti, a hkrati se nam lahko utrnejo dobre ideje. Z odločnostjo se lahko spodbudimo v akcijo. Odpravimo se vsaj do kake reke ali jezera in se osvežimo v naravi.

Ponedeljek, 6. 7.

Črnogledi bomo in spremljal nas bo občutek nemoči. Več bo obveznosti, življenje ne bo tako sproščeno kot pretekle dni. Ne izogibajmo se dolžnostim, kljub notranjemu pesimizmu se lotimo dela.

Torek, 7. 7.

Še en resen in težek dan. Luna bo v aktivnem ovnu, vendar zvečer prečka Saturn, tako bomo utrujeni in zaskrbljeni. Ne pustite, da vas čustvena teža spravi na tla, vpliv bo v naslednjih dneh minil.

Sreda, 8. 7.

Dopoldne bo več zapletov, povezanih z retrogradnim Merkurjem. Zvečer se Luna poveže z Venero. Čas je za zmenek in skok med rjuhe. Luna po 22. uri prestopi v bika in prinaša več stabilnosti.

Četrtek, 9. 7.

Venera vstopi v devico, tako bomo v odnosih previdni, pasivni, sramežljivi. O vsakem strošku bomo dobro premislili in bili varčni. Kupovali bomo uporabne stvari, ki nam bodo dolgo dobro služile.

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