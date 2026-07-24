Kažipot planetov: spustite, kar vam ne služi več (Suzy)

Na družbeni ravni se lahko pod pretvezo sprejemajo zakoni, ki koristijo bogatim in korupciji, povprečnega človeka pa pahnejo v stisko, kar lahko privede do upora. Zasebno bomo nemirni in zaskrbljeni ter imeli občutek zvezanih rok.

Petek bo še razmeroma spodbuden, optimistični bomo, se družili in spogledovali. V ponedeljek bomo pahnjeni v spremembe, nečemu, česar smo se oklepali, se bomo morali odpovedati, čeprav bomo tako pod črto laže napredovali. Z duhovnostjo si lahko pomagamo sprejeti spremembe.

Sreda bo najbolj turbulenten dan tedna. Polna luna se dovrši popoldne, napetost bo naraščala. Srečevali bomo simpatije, ki so nam privlačne, a nič več kot to, ali sorodne duše, s katerimi nimamo kemije. S partnerjem smo lahko na različnih bregovih. Finančno se stvari dolgoročno ne bodo tako slabo končale, kot se zdi na prvi pogled.

Petek, 24. 7. Prijeten dan z Luno v strelcu. Čas je za izlete, druženje, obisk festivalov, duhovnih delavnic. Okoli 13. ure bo več priložnosti, sreče in zadovoljstva. Ne ostajajmo doma, raziskujmo svet in okolico.

Sobota, 25. 7. Luna bo v nas budila raziskovalno žilico. Želeli bomo spoznavati nove kraje, čas je odličen za začetek potovanja. Dopoldne smo lahko v ljubezni razočarani, če pričakujemo preveč. Popoldne krotite jezo.

Nedelja, 26. 7. Luna bo dopoldne še v strelcu in nas klicala v naravo, na pustolovščine, nato se premakne v kozoroga in bomo resnejši, odgovornejši, potrebovali bomo načrt. Ker ne dela posebnih aspektov, ni čas za novosti.

Ponedeljek, 27. 7. Zavihali bomo rokave in se lotili dela, pri tem nas bo vodil navdih in se nam bodo utrinjale nove ideje. Težko bomo spustili nekaj, kar nam veliko pomeni. Zvečer bo več črnogledosti. Zdržimo, minilo bo.

Torek, 28. 7. Luna bo še v kozorogu, tako bomo prizemljeni in praktični. Jutro bo prijetno, barvala ga bo Venera, tako ostanite dlje v postelji in se posvetite partnerju. Preostanek dneva naj bo namenjen rutinskim opravilom.

Čeprav nas pri finančnem poslovanju in na potovanjih lahko spremlja sreča, bo v odnosih in energijsko dan naporen. Polna luna se dovrši popoldne, dotlej se bo napetost stopnjevala. Spustite, kar vam ne služi več.