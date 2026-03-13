Kažipot planetov: Teden introspekcije, čustvene občutljivosti in potrpežljivosti (Suzy)

Še vedno bo prevladovala počasna, pasivna, čustvena ribja energija, saj so v tem znamenju Sonce, Mars in retrogradni Merkur, v sredo bo v njih še mlaj. Vse to kaže, da še ni čas za nove začetke, projekte, pomembne odločitve, potovanja, uvajanje novosti. Namesto tega se moramo obrniti navznoter in spustiti, kar nam ne služi več, narediti red v življenju, spremeniti vse, kar ne prinaša rezultatov.

Najbolj aktivni bomo v nedeljo, ko je čas za šport in izlet. Potrebovali bomo občutek svobode in odprtosti. Mlaj prinaša nevarnost zapravljanja, prenajedanja in čustvene občutljivosti, zato se ustavite, če se zalotite pri pretiravanju, ne prilivajte olja na čustveno dramo, ki se razplamteva v vas ali okolici. Čas ni primeren za lepotne posege, obisk frizerja ali kozmetičarke. Namesto tega poiščite inovativne rešitve za težave ter se odprite novim pogledom.

Merkur bo ta teden še retrograden, spet direktno se obrne 20. 3. Bodite potrpežljivi in prilagodljivi, tudi v prometu in na morebitnih potovanjih.