  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KAŽIPOT PLANETOV

Kažipot planetov: teden prinaša nekaj izzivov, predvsem v odnosih (Suzy)

V petek bosta Uran in Neptun prinesla zmedo in nervozo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jeenah Moon, Reuters
Fotografija je simbolična. FOTO: Jeenah Moon, Reuters
Mateja Blažič Zemljič
 22. 5. 2026 | 17:00
3:31
A+A-

Teden prinaša nekaj izzivov, predvsem v odnosih. V petek bosta Uran in Neptun prinesla zmedo in nervozo. Nemirni bomo, impulzivni, neučakani, nepotrpežljivi, lahko se nam spreminjajo načrti. Po drugi strani smo lahko v odnosih nerealni, preveč zaupljivi, postavljamo ljubljeno osebo na piedestal in jo gledamo skozi rožnata očala. Slikamo si nekaj, kar je samo iluzija, ne resničnost. Zato počakajte z nakupi in lepotnimi tretmaji. Ne posojajte denarja. Ne bodite naivni, če srečate domnevnega princa na belem konju, ker to ni. Previdnost velja tudi v prometu, pri športu ter rokovanju z nevarnimi predmeti, ker bomo živčni, zmedeni in prehitri hkrati.

Nedelja bo idilična in romantična, pojdite na sprehod k reki ali jezeru. V torek bomo imeli moč opraviti zahtevne naloge. Opozorilo velja le za ponedeljek, ko Mars in Pluton prinašata več agresivne energije. Pazite nase, ne delujte z jezo, ne merite moči z močnejšimi od sebe in ne hodite na zmenke z neznanci.

Petek, 22. 5.

Naporen dan, ki ga bomo najlažje preživeli, če ostanemo mirni in osredotočeni na svoje naloge. Pazite se manipulacij in pihanja na dušo. Ne zapravljajte, ne hitite na cesti. Umirite se in dobro poskrbite zase.

Sobota, 23. 5.

Dopoldne nas bodo nepričakovani dogodki metali iz tira, več bo nemira in koleričnih reakcij, nato se energija umiri. Čas je za delo, šport, pospravljanje doma ali vrtnarjenje, zvečer za ljubezen in romantiko.

Nedelja, 24. 5.

Načrtovali bomo svojo prihodnost, navdihnjeni z željami, hrepenenji in ideali. Dan je odličen za umetniško ustvarjanje in duhovnost. Le okoli poldneva lahko hitreje pride do kakega komunikacijskega šuma.

Ponedeljek, 25. 5.

Naporno bo predvsem v odnosih. Izogibajte se jezi, ne vztrajajte pri svojem, ne postavljajte se po robu avtoriteti. Dovrši se aspekt za nasilje, zato se izogibajte nevarnim krajem. Bodite previdni in pazite nase.

Torek, 26. 5.

Z odločnostjo, vztrajnostjo in močno voljo lahko veliko dosežemo. Zjutraj smo sicer v odnosih lahko razočarani, če pričakujemo preveč. Okoli 15. ure pa se moramo soočiti z oviro ali zamudo. Pogumno naprej!

Sreda, 27. 5.

Luna bo v harmonični tehtnici, iskali bomo ravnovesje in oddih po napornejših dnevih. Okoli 13. ure lahko pretiravamo z dobrotami in užitki – hrano, pijačo, nakupovanjem … Ostanite zmerni in premišljeni.

Četrtek, 28. 5.

Največ ovir nas čaka v odnosih. Imeli bomo občutek, da se je partner oddaljil od nas, ali bo samo močno obremenjen. Naj to ne vodi v prepire, saj lahko komu od vaju poči film. Ni pravi čas za očitke.

Več iz teme

kažipot planetovSuzyastro napoved
ZADNJE NOVICE
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DVIGA PRAH

Legendarne izjave združili v novo skladbo

Jože in Mišo Kontrec ml. sta z Martinom Strelom predstavila nov projekt.
22. 5. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
KAŽIPOT PLANETOV

Kažipot planetov: teden prinaša nekaj izzivov, predvsem v odnosih (Suzy)

V petek bosta Uran in Neptun prinesla zmedo in nervozo.
22. 5. 2026 | 17:00
16:45
Lifestyle  |  Astro
DUHOVNI NASVET

Z drevesi se lahko pogovarjamo: dragoceno je, da se k istemu drevesu vrnemo večkrat

Prvi stik je morda neroden, z vsakim obiskom postajamo bolj mirni, pozorni, prisotni.
22. 5. 2026 | 16:45
16:14
Lifestyle  |  Stil
RAJ DOMA

Lena trata ni neurejena: je pisana, dišeča, prijazna do čebel in metuljev

V primerjavi s popolno zeleno površino brez enega samega cveta je veliko bolj odporna proti poletni vročini.
22. 5. 2026 | 16:14
15:44
Lifestyle  |  Izlet
LEPOTE SLOVENIJE

Ideja za izlet: prekrasen, a malo znan razgledni vrh (FOTO)

Vošca je v osrčju Karavank, z nje se odpre čudovit pogled na Špikovo skupino in kralja slovenskih gora, Jalovec.
22. 5. 2026 | 15:44
15:37
Bulvar  |  Domači trači
ZADNJA POT

Stojan Auer se je še zadnjič poslovil od žene Karmen: »Velika hvala vam vsem!«

Pogreb je potekal v Mariboru, v krogu družine.
22. 5. 2026 | 15:37

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki