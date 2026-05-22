Kažipot planetov: teden prinaša nekaj izzivov, predvsem v odnosih (Suzy)

Teden prinaša nekaj izzivov, predvsem v odnosih. V petek bosta Uran in Neptun prinesla zmedo in nervozo. Nemirni bomo, impulzivni, neučakani, nepotrpežljivi, lahko se nam spreminjajo načrti. Po drugi strani smo lahko v odnosih nerealni, preveč zaupljivi, postavljamo ljubljeno osebo na piedestal in jo gledamo skozi rožnata očala. Slikamo si nekaj, kar je samo iluzija, ne resničnost. Zato počakajte z nakupi in lepotnimi tretmaji. Ne posojajte denarja. Ne bodite naivni, če srečate domnevnega princa na belem konju, ker to ni. Previdnost velja tudi v prometu, pri športu ter rokovanju z nevarnimi predmeti, ker bomo živčni, zmedeni in prehitri hkrati.

Nedelja bo idilična in romantična, pojdite na sprehod k reki ali jezeru. V torek bomo imeli moč opraviti zahtevne naloge. Opozorilo velja le za ponedeljek, ko Mars in Pluton prinašata več agresivne energije. Pazite nase, ne delujte z jezo, ne merite moči z močnejšimi od sebe in ne hodite na zmenke z neznanci.

Petek, 22. 5. Naporen dan, ki ga bomo najlažje preživeli, če ostanemo mirni in osredotočeni na svoje naloge. Pazite se manipulacij in pihanja na dušo. Ne zapravljajte, ne hitite na cesti. Umirite se in dobro poskrbite zase.

Sobota, 23. 5. Dopoldne nas bodo nepričakovani dogodki metali iz tira, več bo nemira in koleričnih reakcij, nato se energija umiri. Čas je za delo, šport, pospravljanje doma ali vrtnarjenje, zvečer za ljubezen in romantiko.

Nedelja, 24. 5. Načrtovali bomo svojo prihodnost, navdihnjeni z željami, hrepenenji in ideali. Dan je odličen za umetniško ustvarjanje in duhovnost. Le okoli poldneva lahko hitreje pride do kakega komunikacijskega šuma.

Ponedeljek, 25. 5. Naporno bo predvsem v odnosih. Izogibajte se jezi, ne vztrajajte pri svojem, ne postavljajte se po robu avtoriteti. Dovrši se aspekt za nasilje, zato se izogibajte nevarnim krajem. Bodite previdni in pazite nase.

Torek, 26. 5. Z odločnostjo, vztrajnostjo in močno voljo lahko veliko dosežemo. Zjutraj smo sicer v odnosih lahko razočarani, če pričakujemo preveč. Okoli 15. ure pa se moramo soočiti z oviro ali zamudo. Pogumno naprej!

Sreda, 27. 5. Luna bo v harmonični tehtnici, iskali bomo ravnovesje in oddih po napornejših dnevih. Okoli 13. ure lahko pretiravamo z dobrotami in užitki – hrano, pijačo, nakupovanjem … Ostanite zmerni in premišljeni.