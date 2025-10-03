  • Delo d.o.o.
ASTRO

Kažipot planetov: teden zaključevanja, ljubezenskih isker in srečnih priložnosti (Suzy)

V resnici bi bilo bolje, da s pomembnimi projekti še malo počakamo, saj je polna luna v ovnu, 6. 10., namenjena zaključevanju odprtih zadev, ne začenjanju česa novega.
FOTO: Maximusnd Getty Images/istockphoto
FOTO: Maximusnd Getty Images/istockphoto
Mateja Blažič Zemljič
 3. 10. 2025 | 17:00
3:29
Ta teden se bomo ukvarjali predvsem s komunikacijo, dogovori, sestanki, želeli bomo pognati stvari v tek. Pri tem bomo sprva še diplomatski in spravljivi, po ponedeljku, ko se Marsu v škorpijonu pridruži še Merkur, pa neposredni in neizprosno vztrajali pri svojem. V resnici bi bilo bolje, da s pomembnimi projekti še malo počakamo, saj je polna luna v ovnu, 6. 10., namenjena zaključevanju odprtih zadev, ne začenjanju česa novega.

Petek, 3. 10.

Ne ostajajte doma, družite se s prijatelji, s katerimi lahko argumentirano pretresate različne družbene teme. Zvečer je odličen čas za obisk kakšnega dogodka, najbolje ekološke ali humanitarne narave.

Sobota, 4. 10.

Luna ponoči vstopi v ribi, tako bomo lenobni, počasni, sanjavi in raje ostali doma v postelji kot se lotili športne dejavnosti. Največ energije bomo imeli okoli 18. ure, tedaj se lotite tistega, kar ne more počakati.

Nedelja, 5. 10.

Še en dan z Luno v ribah, ko bomo občutljivi, čustveni, se poglabljali v svoj notranji svet. Okoli 13. ure znižajte pričakovanja, sicer sledijo razočaranja v odnosih. Večer bo čudovit. Preživite ga z ljubljeno osebo.

Ponedeljek, 6. 10.

Vedeli bomo, česa vse se moramo odločno lotiti, a zjutraj še ne bomo imeli moči za to. Polna luna se dovrši ob 9. uri, pozneje se energija sprosti. Energični bomo. Najbolje je, če izkoristimo čas za šport in fizično delo.

Zasebno lahko postavljamo temelje v odnosu, urejamo uradne zadeve, papirje. Pri tem se nam bo do srede zdelo, da čustva niso na prvem mestu in se partner ohlaja. Občutek bo izzvenel že v sredo, ko se lepo povežeta Venera in Jupiter. Tedaj je čas za zmenek, finančno vlaganje, nakupovanje oblačil in kozmetike, lepotne posege, obisk frizerja ali galerije, seveda tudi skok med rjuhe. Spremljala nas bo sreča.

Torek, 7. 10.

Naporen dan, ko na silo ne boste ničesar dosegli. Pazite na cesti, ne izgubljajte energije za nepotrebne bitke in jezo. Zvečer lahko pretiravamo v vseh smereh – s hrano, pijačo, nakupi, čustvenim dramatiziranjem …

Sreda, 8. 10.

Najprijetnejši dan tedna. Luna že zjutraj vstopi v bika in prinaša stabilnost. Z dogovori počakajte. Po 11. uri je čas za nakupovanje, finančne mahinacije, obisk frizerja, kozmetičarke in strastna ljubezenska srečanja.

Četrtek, 9. 10.

Še en prijeten dan z Luno v biku, ko se lahko razvajamo in si kaj dobrega privoščimo. Obiščite savno ali pojdite na masažo, privoščite si kopel. Zvečer nas bo spremljala sreča. Ljubezen bo v zraku. Čas je za zmenek.

 

