Kažipot planetov: to morate do četrtka dokončno zaključiti in opustiti (Suzy)

Merkur se v soboto obrača nazaj direktno v škorpijonu, stvari se bodo počasi začele postavljati na svoja mesta. Ker je še počasen, vseeno počakajte še nekaj dni s pomembnimi dogovori in odločitvami. V četrtek se dovrši polna luna v dvojčkih, tako bo do tedaj jasno, kaj morate zaključiti in opustiti. Prinesla bo bolj sproščeno energijo, želeli si bomo druženja, zabave, lahkotnejših in zabavnejših trenutkov. Ker je Merkur lepo aspektiran, je to odličen čas za mreženje in vstop v veseli december.

Najbolj aktiven planet tedna bo sicer Venera, tako nikakor ne zanemarite prijetnejših plati življenja. V nedeljo vstopi v strelca, tako bomo v ljubezni optimistični in odprti. Ker bo Merkur že direkten, je čas za nakupe oblačil, kozmetike, obisk frizerja in finančne transakcije. V soboto se lahko krešejo prepiri v odnosu, ki jih spremenite v strasti. Nedelja bo romantična in polna navdiha, odlična za zmenek in bližino. V torek pa pridejo na plan erotika, intenzivnost in strasti. Izkoristite vpliv!

V četrtek se dovrši polna luna v dvojčkih, tako bo do tedaj jasno, kaj morate zaključiti in opustiti. FOTO: M-imagephotography Getty Images/istockphoto

Petek, 28. 11. Smo tik pred Merkurjevim obratom, zato se zadeve lahko zapletajo. Ne jemljite tega osebno, saj bomo z Luno v ribah preobčutljivi in nam bo vse prišlo do živega. Čas je za odmik, počitek pod odejo in kopel.

Sobota, 29. 11. Merkur se obrača, a vseeno previdno začenjajte nove projekte, saj lahko še malce pomaha z repom. V ljubezni bomo impulzivni in nepredvidljivi. Čustvene izbruhe in neskladja spremenite v strasti in erotiko.

Nedelja, 30. 11. Venera vstopi v strelca in se poveže z Neptunom, tako bo dan poln navdiha, kreativne in duhovne energije, po drugi strani pa hrepenenja po bližini in dvojini. Odpravite se na romantični zmenek ali se crkljajte doma.

Nedelja bo romantična in polna navdiha, odlična za zmenek in bližino. FOTO: Katarzynabialasiewicz Getty Images/istockphoto

Ponedeljek, 1. 12. Luna bo ves dan v ovnu, tako bomo imeli dovolj energije in zanosa, predvsem okoli 11. ure, ko se poveže z Marsom in je čas za šport in fizično delo. Zvečer ne pretiravajte z dobrotami, imeli bomo velike oči.

Torek, 2. 12. V odnosih bomo intenzivni in zapeljivi, jasno nam bo, kaj hočemo. Vse skupaj bo še začinila čutna Luna v biku, zato je dan primeren za finančna vlaganja, nakup lepih predmetov in globoka erotična doživetja.

Sreda, 3. 12. Luna bo v biku, tako bomo stabilni in se želeli razvajati. Okoli 15. ure lahko pride do nesporazumov. Večer bo zelo prijeten. Pojdite na večerjo s partnerjem ali povabite prijatelje na obisk in kaj skuhajte.