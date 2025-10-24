Kažipot planetov: trije planeti v škorpijonu - teden strasti, odločnosti in nevarnih skušnjav (Suzy)

Intenzivni, odločni, vztrajni, komunikativni bomo ves teden ter zlahka prepričali druge v svoj prav. Kar trije planeti bodo v prodornem in skrivnostnem škorpijonu, a ne pustite, da vas njegova energija povleče v temne globine ljubosumja, posesivnosti in maščevanja. Raje jo izkoristite za poglobljeno raziskovanje, učenje, kopanje po preteklosti in zgodovini ter strastno ukvarjanje z vsem, kar vas zanima.

Ves teden se vrstijo večinoma spodbudni Merkurjevi aspekti. Teden je primeren za delo, sestankovanje, dogovarjanje, študiranje … V petek se ne spopadajte z avtoriteto, raje izkoristite srečne priložnosti. V soboto lahko kljub vikendu nadoknadite službene zaostanke. V torek je čas za šport, saj boste imeli veliko energije in zanosa. V sredo sledite navdihu, zavihajte rokave in ne sprejemajte impulzivnih odločitev. Isti dan Merkur vstopi v strelca, kar prinaša več optimizma in dobrovoljnosti.

Petek, 24. 10. Ni čas, da se postavljate avtoriteti po robu ali rinete z glavo skozi zid. Zjutraj pazite na cesti in ne bodite živčni. Dan je ugoden za nakupe in finančno vlaganje, dogovore, sestanke, komunikacijo …

Sobota, 25. 10. Jasno boste razmišljali in kljub pustolovski Luni v strelcu pripravljeni nekaj časa posvetiti tudi opravkom in nujnemu delu. Dopoldne preživite s simpatijo ali partnerjem, potem zavihajte rokave.

Nedelja, 26. 10. Kljub spodbudnih vplivom Lune v strelcu bo jutro turobno in polno skrbi. Ne pustite se črnim mislim, saj se jim lahko pridružijo še negativna čustva in se boste ves dan smilili sami sebi. Pojdite na sprehod, izlet.

FOTO: Gettyimages

Ponedeljek, 27. 10. Luna bo ves dan v praktičnem, produktivnem, poslovno usmerjenem kozorogu, a ne dela posebnih aspektov. Namenite ga rutinskim opravilom in delu, ne začenjajte ničesar novega ali pomembnega.

Torek, 28. 10. Imeli bomo veliko energije za delo in šport, a vsaj popoldne namenite tudi druženju s prijatelji, s katerimi lahko razpravljate. Zvečer bomo vztrajni in disciplinirani, zato se splača potegniti delo malce v noč.

Sreda, 29. 10. Zmagoslavna kombinacija dneva je, da sledite navdihu in poslušate intuicijo, nato pa se z disciplino in vztrajnostjo lotite uresničevanja svojih ciljev. Impulzivne poteze vas lahko veliko stanejo, zato hitite počasi.