Kažipot planetov: Trma, drama in zapravljanje? Teden bo zahteven (Suzy)

Osredotočeni bomo na delo, kariero, disciplinirano, resno in odgovorno kovali poslovne načrte in uresničevali cilje. Pomembni nam bodo rezultati, ne pa prazno govoričenje in sanjarjenje o prihodnjem uspehu.

Petek, 9. 1. Čustveno pretiravanje in trma vas lahko vodita v konflikte v odnosih, predvsem s partnerjem in moško avtoriteto.

Presežke energije usmerite v fizično delo in šport ter se izognite nakupovanju.

Sobota, 10. 1. Še en dan, ko bomo iz ravnovesja, pretiravali in dramatizirali. Ne zadajajte si pretežkih športnih ciljev, ne pametujte, ne zapravljajte, ne vztrajajte pri svojem prav, če se želite izogniti prepirom.

Nedelja, 11. 1. Umirili se bomo in iskali kompromise, vsaj do poldneva, nato Luna vstopi v globokega škorpijona in naše notranje doživljanje se bo spet poglobilo. Čas je primeren za spuščanje vsega, kar nam ne služi več.

V petek bomo odločni, aktivni, močni, a lahko preveč trmasti in tekmovalni. Pomembno je, da ne rinemo z glavo skozi zid in ničesar ne počnemo na silo. Ves teden je sicer potrebna finančna pazljivost, saj bomo imeli prevelike želje in oči ter se zaleteli v nakupe v prepričanju, kaj vse si zaslužimo. V petek lahko tudi čustveno pretiravamo, v soboto se zaganjamo v fizično delo in šport. V sredo se pazimo drame in preveč besed, s katerimi se lahko marsikomu zamerimo.

Ponedeljek, 12. 1. Ves dan nas bodo gnala intenzivna čustva in vse bomo jemali osebno. Najbolj harmonične bodo pozne večerne ure, ko se lahko marsikaj dogovorimo in sprejmemo pomembne odločitve.

Torek, 13. 1. Z vztrajnostjo in odločnostjo lahko veliko naredimo. Dopoldne bomo imeli dovolj moči in zanosa za svoje naloge. Če je nujno, lahko okoli 14. ure nakupujemo. Zvečer bodite previdni na cesti in pri športu.

Sreda, 14. 1. Luna v strelcu bo prinesla veselje in optimizem, a tudi zmanjšala previdnost, tako spet odsvetujemo nakupe in finančne transakcije, saj ne bomo mogli ostati zmerni. Večer naj bo družaben.

Četrtek, 15. 1. Odličen dan za ljubezen. Cenili boste partnerjev odnos do vas. Ljubezenske zveze se lahko poglobijo, hkrati jih začinijo nepričakovana presenečenja. Samski se ozrite naokoli – mogoča je ljubezen na prvi pogled.

