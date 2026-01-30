  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: v nedeljo pa nas čaka malce napornejša polna luna (Suzy)

Najbolj stresen dan tedna pa bo četrtek, ko bosta Merkur in Uran v kvadratu.
FOTO: Red-feniks, Getty Images
FOTO: Red-feniks, Getty Images
Mateja Blažič Zemljič
 30. 1. 2026 | 17:00
3:16
Plutonova preobrazba je sicer za nami, počasni planeti so prešli konjunkcijo z njim, tako nas sicer ne bo več vleklo v temne čustvene globine, a tudi na zeleni veji še ne bomo, saj je Saturn na zadnjih stopinjah rib, preden drug teden vstopi v ovna, v nedeljo pa nas čaka malce napornejša polna luna.

Ta bo v levu in pri nas kaže vzvišenost, samozavest vladajočih, ki sprejemajo odločitve, ki ljudi na več ravneh silijo v stisko, krizo, preobrazbo. Spet je lahko več obolenj dihal in zdravstvenih težav.

Najbolj stresen dan tedna bo četrtek, ko bosta Merkur in Uran v kvadratu. Več bo živčnosti, nemira, stresa, večja je možnost nezgod. Pazite na cesti, pri športu, izogibajte se impulzivnim odločitvam. Merkur nato vstopi v ribi, tako tudi odtlej ne bo največ jasnosti in realističnega razmišljanja. Obrnili se bomo navznoter in se s povečano intuicijo in navdihom ukvarjali z duhovnostjo in ustvarjalnimi projekti.

Petek, 30. 1.

Čustveni bomo in občutljivi, Luna bo ves dan v raku. Zvečer se poveže z Jupitrom, tako je odličen čas za družinsko srečanje. Obdajte se z ljudmi, ki jim zaupate in pred katerimi ste lahko taki, kot ste, brez mask.

Sobota, 31. 1.

Še en družinski dan, ko vam bo bolj ugajala družba bližnjih kot zabava in odpiranje navzven. Najbolje bo, da se skupaj odpravite na izlet in se s tem še bolj povežete. Zvečer boste iskali zanimive pogovore.

Luna bo v levu, pozneje zvečer bo dosegla polnost, tako se bo napetost čez dan stopnjevala. Dopoldne bo več jeze, delovanja na silo, izkoriščanja moči avtoritete. Raje se umaknite kot spopadajte z drugimi.

Ponedeljek, 2. 2.

Še en dan z Luno v ognjenem levu. Ne dovolite, da prevelik ego in napihnjena samozavest prevladata pred prijaznostjo in spoštljivostjo. Ni čas za dogovore, razčiščevanje in sestanke. Zadržite svoje mnenje zase.

Torek, 3. 2.

Luna že zjutraj vstopi v prizadevno devico, tako se bomo pridno osredotočili na svoje naloge in urejali vse, kar je treba. Izkoristite čas za to, da naredite red doma in v pisarni. Pospravite omare in počistite.

Sreda, 4. 2.

Luna bo še vedno v devici, tako bomo praktični in učinkoviti, kar velja izkoristiti za delo, sploh dopoldne, ko se nam bo nasmehnila sreča pri vsem, česar se bomo lotili. Zadovoljni bomo z opravljenim.

Četrtek, 5. 2.

Stresen, nemiren dan. Več bo skrbi, živčnosti, zmede, nejasnosti, hitrih sprememb. Nič ne bo šlo po načrtih. Ohranite mirne živce ter bodite čim bolj prilagodljivi. Pazite v prometu in pri nevarnih opravilih.

Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
