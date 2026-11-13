Kažipot planetov: v nedeljo več lahkotnosti, novih idej (Suzy)

Oba se obračata isti dan, v petek, prvi v škorpijonu in drugi v Veneri. A kljub temu še nekaj dni počakajte s pomembnimi odločitvami in predvsem nakupi, saj se od ponedeljka do srede aktivirata kvadrata Marsa in Jupitra na Sonce. To ne prinaša le večje bojevitosti, s katero bomo počeli stvari nepremišljeno, na silo, zaletavo, brez občutka, ampak tudi prevelike želje, požrešnost in zapravljivost. Ne bomo se znali ustaviti in ne bomo ravnali premišljeno. Če se le da, tako s pomembnimi rečmi počakajte do konca tedna, če se jim ne morete izogniti, pazite, da se vanje ne zaletavate brezglavo. V ponedeljek se sicer naložbe lahko na hitro obrestujejo, a če bomo pohlepni, sledi razočaranje. Enako ne pretiravajte s športom. Ne ženite se prek svojih meja, poslušajte telo in ga ne obremenjujte pretirano, saj bo večja možnost poškodb.

Petek, 13. 11. Obrata Merkurja in Venere prinašata občutek, da stojimo na mestu in se nič ne premika, ne v odnosih ne sicer. Temu se okoli 15. ure pridružuje občutek frustracije, nemoči, zvezanih rok, črnogledosti. Zdržite, minilo bo.

Sobota, 14. 11. Luna v kozorogu nas bo kljub vikendu spodbujala k delu in opravkom, ki nas čakajo. Šele proti večeru se lahko malce sprostimo. Čas je primeren za druženje, a v ljubezni ne pričakujte preveč, sicer boste razočarani.

Nedelja, 15. 11. Luna okoli 10.30 vstopi v vodnarja in prinesla bo več lahkotnosti, novih idej, spontanih srečanj, željo po dnevu brez urnika. Spodbujena bo ustvarjalnost, popoldne intenzivnost. Zvečer bo več nesporazumov.

Ponedeljek, 16. 11. Luna bo še vedno v odprtem in družabnem vodnarju, a ne dela posebnih aspektov. Se pa povežeta v konjunkcijo Mars in Jupiter, tako bomo imeli veliko energije in entuziazma, ki nas lahko zapelje v napačno smer.

Torek, 17. 11. Do večera bo Luna v vodnarju. Odprti bomo za sodelovanje in predloge. Jutro bo ljubezensko obarvano. Okoli 13. ure nas čaka nekaj ovir, ki jih bomo odločno premagali. Popoldne bomo pretiravali s športom in dobrotami.

Sreda, 18. 11. Še en dan, ko se moramo paziti pretiravanja, pretiranega optimizma, računov brez krčmarja. Luna bo v ribah, tako nas lahko hitro zapelje intuitivno prepričanje, ki nima realne podlage. Počakajte z nakupi in vlaganjem!