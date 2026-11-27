Z Marsom v devici se bomo zagrizeno lotili svojih nalog in obveznosti. Zadovoljni bomo šele, ko vse opravimo, kar lahko vodi v izčrpanost. Ker je hkrati Merkur v škorpijonu, bomo zagrizeno želeli priti vsemu do dna, z Venero v tehtnici pa laže sicer sodelovali z drugimi, a tudi prehitro sprejemali kompromise. Najbolj delovno učinkoviti, prizadevni, natančni, vztrajni in disciplinirani bomo v ponedeljek. Naložili si bomo veliko, a tudi ogromno uspešno opravili. Poleg trigona med Uranom in Plutonom, družbenim aspektom za napredek in tehnološki razvoj, ki ne deluje osebno, bo te dni najbolj zaznamoval prijeten seskstil med Venero in Jupitrom v soboto. Prinaša harmonijo v ljubezni, srečne priložnosti, finančno oblije, dobre nakupe, uspeh. Zato izkoristite vikend in si napolnite baterije!

Petek, 27. 11. Luna bo v raku, tako bomo čustveni, občutljivi, ne bomo iskali družbe, ampak se želeli čim prej vrniti k domačim in se pocrkljati z dobro hrano in odejo. Vseeno je okoli 15. ure primeren čas za dogovore in sestanke.

Sobota, 28. 11. Luna bo do malce čez poldne v raku, nato vstopi v leva in prinaša samozavest in odločnost. Odličen čas je za zmenek, izlet v dvoje, razvajanje, nakupe, finančne mahinacije. Lepo se bomo imeli in več bo priložnosti.

Nedelja, 29. 11. Povežeta se Uran in Pluton, a na osebni ravni tega ne bomo občutili. Luna bo v levu, tako ne ostajajte doma, saj se boste želeli pokazati in izkazati. Zvečer bo več nesporazumov in napačnega razumevanja.

Ponedeljek, 30. 11. Posvetite se delu. Do 15. ure bo Luna v levu, tako pokažite svoje talente, nato v devici, kar spodbuja pridnost in prizadevnost. Dopoldne nas bo spremljala sreča. Ljubezen bo v zraku. Zvečer previdno v prometu!

Torek, 1. 12. Luna bo v pridni devici, že zjutraj se dovrši zadnji krajec. Kritični bomo in zahtevni, lahko se slabše počutimo ali smo nejevoljni. Pozneje čez dan se energija sprosti. Čas je za rutinsko delo in obveznosti.

Sreda, 2. 12. Do večera bo Luna še v devici, tako se bomo posvečali delu in stvarem, ki jih je treba opraviti. Okoli 10. ure je odličen čas za dogovore, pogovore, sestanke, načrtovanje. Zvečer se umirite in meditirajte.