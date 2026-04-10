Kažipot planetov: v sredo bomo drzni in neposredni (Suzy)

Čeprav bo v ovnu od srede naprej že pet planetov, se namreč bližamo mlaju, kar nam bo jemalo nekaj zagona, Mars in Neptun pa bosta v ponedeljek in četrtek še v konjunkciji z Neptunom, tako se lahko borimo za napačne ideale, stvari ne vidimo prav, delamo napake ali smo naivni in idealistični. Vikend v odprtem vodnarju naj bo namenjen druženju, raziskovanju in izmenjavi mnenj s prijatelji. Ponedeljek je dan, primeren za nakupe, druženje in ljubezen, če ostanete realni in preudarni. V torek se vam lahko utrnejo zanimive nove ideje, v četrtek bomo odločni in neposredni. V četrtek se prepričajte, da se borite za pravo stvar, saj bo lahko vaša presoja zamegljena. Izogibajte se opojnim snovem in govoricam. Presežke energije usmerite v vztrajno delo in šport.

Petek, 10. 4. Kljub nekaj oviram in zapletom bomo usmerjeni v delo in doseganje svojih ciljev. Okoli 14. ure je najboljši čas za dogovore, sestanke, poslovna in zasebna srečanja, sprejemanje odločitev, druženje …

Sobota, 11. 4. Luna v vodnarju nas bo spodbudila, da ne bomo ostali doma, ampak raziskovali svet okoli sebe. Najbolje v prijateljski družbi. Zjutraj je čas za duhovnost, opoldne in popoldne za vztrajno hojo v hrib.

Nedelja, 12. 4. Zjutraj smo lahko razočarani, če pričakujemo preveč, predvsem od partnerja, zato je najbolje, če spite malo dlje in se izognete risanju svojih scenarijev. Zelo prijeten bo večer, ko povabite na obisk zanimive prijatelje.

Ponedeljek, 13. 4. Imeli boste občutek, da se borite z mlini na veter, zato se raje izognite konfliktu. Če nečesa ne zmorete, preložite opravek na jutri. Okoli 11. ure pazite na cesti. Brez rožnatih očal pojdite na zmenek.

Torek, 14. 4. Nove ideje, drugačen pogled na situacijo, nepričakovani uvidi in preobrati vas bodo porinili naprej. Popoldne boste uspešni pri vsem, česar se lotite. Čas je za nakupe, finančne transakcije in ljubezen.

Sreda, 15. 4. Merkur v ovnu nam bo prinesel drznost in neposrednost v komunikaciji. Čas za srečanje in pogovore je popoldne, zvečer bomo utrujeni, zmedeni, pasivni, vse nam bo odveč ali situacije ne bomo videli realno.