Kažipot planetov: v torek nas lahko čaka nekaj izzivov v odnosih (Suzy)

Dokončno bomo vstopili v september, zakorakali v obveznosti in zadolžitve. Merkur, ki je sicer v tehtnici in nas spodbuja k sklepanju kompromisov, se povezuje s Plutonom, Neptunom in Uranom, tako je čas primeren za sestanke, dogovore, komunikacijo, sprejemanje odločitev, učenje, mentalno delo … Le preveč zaupljivi in naivni ne smemo biti in vsega jemati za suho zlato, ampak dvakrat preveriti dejstva in človeka, ki nam kaj prodaja dobesedno in preneseno.

Energije za delo, šport, začenjanje novega, različne podvige bomo imeli dovolj, predvsem v ponedeljek, ko ne bomo prenesli mečkanja in odlašanja, ampak želeli čim prej vse opraviti. V torek nas lahko sicer čaka nekaj izzivov v odnosih. Ljubosumje, posesivnost, maščevalnost, strupeno poželenje lahko vodijo k neljubim dogodkom. Umirite se in razgreta čustva raje uporabite za erotiko v spalnici.

Petek, 11. 8. Luna bo ves dan v devici, tako bomo želeli zaključiti vse, kar smo si zadali, preden se posvetimo prijetnejšim doživetjem. Največ energije za delo, šport, akcijo, nove projekte bomo imeli zgodaj zjutraj.

Sobota, 12. 8. Luna v tehtnici bo spodbujala prijetne odnose, a pazimo, da so vsi iskreni z nami. Nič ne de, če se nam okoli poldneva spreminjajo načrti, bodimo prilagodljivi in strpni. Zvečer bo več skrbi in slabih novic.

Nedelja, 13. 8. Luna v tehtnici bo spodbujala romantiko, zato preživite dan v dvoje ter se odpravite na potep. Zjutraj nas bo spremljala sreča. Dobrovoljni bomo. Popoldne si bomo morali nekaj izboriti. Več bo jeze. Pazite nase!

Ponedeljek, 14. 8. Aktivni bomo in težko pri miru, a tudi intenzivni in čustveni, saj bo Luna v škorpijonu. Okoli poldneva je čas za ljubezen, a naj vas v popoldne ne vodijo nezdrave strasti, sicer gre lahko situacija hitro čez rob.

Torek, 15. 8. Še en podobno močno čustven dan, ko lahko zgubimo pamet in nam poči film v ljubezenskem odnosu. Umirite se in predihajte dramo, ki bo najmočnejša okoli 15. ure, ko jo bo nekaj še podžgalo.

Sreda, 16. 8. Luna bo še do večera v škorpijonu, tako bomo vse jemali osebno, a ne več tako ostro kot prejšnje dni. Malce pred 19. uro vstopi v strelca, kar prinaša več optimizma in odprtosti. Zvečer bo spodbujena kreativnost.