ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: več jeze, skrbi, črnogledosti (Suzy)

Sobotna polna luna kaže odzvanjanje veselih, družinskih, prazničnih energij.
Veliko več bo jeze in vznemirjenja v politiki in družbi. FOTO: Guliver/ Getty images
Veliko več bo jeze in vznemirjenja v politiki in družbi. FOTO: Guliver/ Getty images
Mateja Blažič Zemljič
 2. 1. 2026 | 15:00
3:18
Hitro po novem letu bomo padli v službene in vsakdanje obveznosti, ne bomo imeli občutka, da ležernost in praznična vznesenost trajata kaj dlje kot do prvega delovnega dneva. Merkur v kozorogu nas bo prizemljil in zresnil, delali bomo nove načrte in se že dogovarjali o njih.

Sobotna polna luna prav tako kaže odzvanjanje veselih, družinskih, prazničnih energij. Veliko več bo jeze in vznemirjenja v politiki in družbi. Neprijetni ukrepi, skrbi, nova pravila in dejstva nas bodo prisilili, da stopimo z višav iluzij, hrepenenj, pričakovanj in upanja na realna tla, kar bo lahko za marsikoga boleče. Osredotočite se na družino in se čim manj obremenjujte z realnostjo krasnega novega sveta. Ne poglabljajte črnogledosti še sami.

Za ljubezenske odnose bodo dnevi spodbudnejši, posebno torek in sreda, ko je odličen čas za zmenek, strasti, novo romanco, zapeljevanje, skok med rjuhe tako za vezane kot samske. Vzemite si čas za povezovanje z ljubljeno osebo in erotična doživetja.

Petek, 2. 1.

Po napornem jutru, ki bi ga bilo dobro prespati, nas čaka lenoben, pasiven dan, namenjen stiskanju pod odejo, ustvarjanju, duhovnosti. Zvečer ni čas za resne pogovore in razčiščevanja. Narobe se bomo razumeli.

Sobota, 3. 1.

Polna luna prinaša razburkano energijo in več jeze, skrbi, črnogledosti, tesnobe zaradi družbenih dogodkov. Umaknite se v svoje mirno družinsko zavetje, v svoj mali svet, kjer boste našli zadovoljstvo.

Nedelja, 4. 1.

Luna v raku nas bo dopoldne še spodbujala k družinskemu povezovanju in dobremu skupnemu kosilu, pozneje se bomo želeli pokazati in zasijati v družbi. Odpravite se na kakšno družabno prireditev, koncert …

Ponedeljek, 5. 1.

Luna bo ves dan v levu, a ne dela posebnih aspektov. To pomeni, da bo dan namenjen rutinskim opravilom, hkrati bomo dovolj samozavestni in odločni, da se lotimo svojih nalog. Pustite si laskati!

Torek, 6. 1.

Dan bo odličen za ljubezenska srečanja in zapeljevanje, nakup kozmetike, oblačil, obisk frizerja. Razvajajte se in si privoščite kaj lepega in dobrega, najraje v dvoje. Le okoli 14. ure pazite na cesti!

Sreda, 7. 1.

Ljubezen bo v zraku, strasti prav tako, kar izkoristite, če ste vezani ali samski. Čeprav je Luna v devici in boste komplicirali in dlakocepili, odrinite sramežljivost na stran in skočite med rjuhe, saj tega dolgo ne boste pozabili.

Četrtek, 8. 1.

Po spodbudnem jutru se bomo ujeli v kritično in zahtevno energijo Lune v devici ter se preveč natančno lotevali svojih nalog. Nedoseganje standardov nas bo spravljalo v obup. Spustite in se sprostite.

