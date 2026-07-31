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Kažipot planetov: Venera v tehtnici nas bo usmerila v odnose (Suzy)

Opravite, kar morate in s čimer ste odlašali, nato si privoščite kaj lepega za dušo.
Fotografija je simbolična. FOTO: Adventtr, Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Adventtr, Getty Images
Mateja Blažič Zemljič
 31. 7. 2026 | 17:00
3:22
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Še vedno bo vroče, po eni strani bomo samozavestni, odločni, kreativni, po drugi se bomo želeli zabavati. Merkur bo še vedno v raku, tako bomo potrebovali odkrite pogovore in čustveno podporo domačih in najtesnejših prijateljev. Venera v četrtek vstopi v tehtnico, tako se bosta v odnosih umaknili sramežljivost in previdnost. Želeli si bomo dvojine, za to bomo pripravljeni tudi marsikaj potrpeti in sprejeti kak kompromis.

Če še niste šli na dopust, izkoristite za to prihodnje razmeroma spodbudne dni, saj z naslednjim tednom vstopamo v sezono mrkov, ki bodo prinesli več nepričakovanih svetovnih pretresov, višje temperature in nevarnost požarov. Sončni mrk bodo najbolj čutili levi, ki se jim lahko življenje obrne na glavo. Več izzivov bodo deležni škorpijoni, biki in vodnarji, medtem ko lahko ovni, strelci, tehtnice in dvojčki pričakujejo nove začetke, priložnosti in ugodnosti. Vse je seveda odvisno od tega, kam v osebnem horoskopu vam mrk pade.

Petek, 31. 7.

Do popoldneva bomo iskali občutek svobode, želeli čim manj rutine in sledenja urniku. Nato Luna vstopi v čustveni ribi in obrnili se bomo navznoter. Zvečer bodite izredno previdni na cesti. Več bo nemira, živčnosti.

Sobota, 1. 8.

Miren, počasen, pasiven, čustven dan z Luno v ribah, ki ne dela posebnih aspektov. Nič se nam ne bo ljubilo, čas je za počitek. Idealno bi bilo, če se odpravite na morje, k reki ali v bazen in plavate.

Nedelja, 2. 8.

Luna bo še ves dan v ribah, tako bomo čustveno bolj občutljivi, dopoldne jezljivi, a brez prave moči – tako kot pes, ki laja, a ne grize. Zgodaj popoldne nas čakajo ljubezenska razočaranja, če bodo pričakovanja previsoka.

Ponedeljek, 3. 8.

Luna bo v ovnu, več bo energije, zanosa, volje. Planeti nas podpirajo, tako lahko res veliko opravimo. Zjutraj je čas za duhovnost, nato za potepanje. Od poldneva naprej nas bo spremljala sreča. Večer bo prijeten.

Torek, 4. 8.

Luna bo ves dan v ovnu, a lahko smo prehitri in nepremišljeno kaj rečemo ali storimo. Večja je možnost napak in spodrsljajev. Zvečer bomo najbolj energični. Čas je za šport, fizično delo, gibanje …

Sreda, 5. 8.

Luna v biku prinaša več stabilnosti in želje po rutini, a tudi izzive. Dopoldne se bomo morali nečemu odpovedati ali se nam bo nekdo močnejši postavil po robu, zvečer lahko pretiravamo s hrano in pijačo.

Venera v tehtnici nas bo usmerila v odnose, Sonce in Saturn danes podpirata zbrano delo, disciplino in trud, Luna v biku je zelo praktična. Opravite, kar morate in s čimer ste odlašali, nato si privoščite kaj lepega za dušo.

 

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