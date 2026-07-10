Kažipot planetov: Vzemite si čas za počitek in brezskrbnost (Suzy)

Soncu in Merkurju v raku sem namreč pridružuje še mlaj v tem znamenju. Nostalgični bomo, čustveni, zaščitniški, občutljivi, se vračali v spomine in ustvarjali nove. V nedeljo se lahko razjasni nekaj, o čemer smo se dolgo spraševali. V ponedeljek Uran prinaša nemir in nepričakovana presenečenja v odnose. Če so na trhlih tleh, se lahko tudi prekinejo, harmonično vezani se lahko več prepirajo. Izogibajte se pomembnim finančnim odločitvam, transakcijam, tveganju, nakupom oblačil, kozmetike, estetskih predmetov in lepotnim tretmajem.

Torkov mlaj v raku bo spodbujal kreativnost, duhovnost, krepil željo po tem, da smo obdani z najbližjimi, ki jim lahko zaupamo in smo pred njimi taki, kot smo. Vzemite si čas za počitek in brezskrbnost. Na svetovni ravni se lahko pojavijo nove, inovativne duhovne tehnike in prakse.

Petek, 10. 7. Luna bo v biku, iskali bomo stabilnost in rutino, hkrati bomo usmerjeni na materialno področje in iskali take in drugačne užitke. Okoli poldneva lahko uredimo stvari, ki kljub retrogradnemu Merkurju ne morejo počakati.

Sobota, 11. 7. Dinamičen, na trenutke nemiren dan z Luno v dvojčkih. Zjutraj se nam bodo spreminjali načrti – bodimo prilagodljivi. Čas je za duhovnost in ustvarjalne projekte. Največ energije za šport bomo imeli okoli 15. ure.

Nedelja, 12. 7. Razkrila se bo dilema ali skrivnost, ki nas je dolgo mučila. Luna v dvojčkih bo spodbujala željo po druženju, obiskovanju prireditev, festivalov, izletih. Ne ostajajte doma, mrežite se in preživljajte čas s prijatelji in znanci.

Ponedeljek, 13. 7. V odnosih se bo treslo. Že zjutraj lahko odkrijemo laž, prevaro ali nekaj narobe razumemo. Bolj občutljivi bomo ter se hitro zagnali v prepir. Če ste v sicer dobri zvezi, ne reagirajte impulzivno, ampak premislite in počakajte.

Torek, 14. 7. Mlaj se dovrši okoli poldneva, po tem bo napetost popuščala. Na plan lahko privrejo nepredelana čustva, ki jih lahko končno predelate. Najbolje bo, da se odpravite na lepše, obdani z družino in tesnimi prijatelji.

Sreda, 15. 7. Zanimiv dan, poln duhovnih uvidov in spoznanj. Jutro bo počasno, mistično, nato se energija spremeni. Želeli si bomo pohvale in občudovanja. Zvečer presežke energije porabite s športom in fizičnim delom.