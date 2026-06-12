Kažipot planetov: Začenjajo se lahkotnejši, spodbudnejši, prijetnejši poletni dnevi, na katere smo vsi čakali (Suzy)

Zavedali se bomo lastne vrednosti in se želeli razvajati, živeti na veliki nogi – naj bo z drago večerjo pod zvezdami, lepotnimi tretmaji in nakupi, eksotičnimi potovanji ali izbrano kapljico.

Nedeljski mlaj v dvojčkih spodbuja druženje, uživanje, zabavo, radovednost. Želeli bomo klepetati, odkrivati nove stvari, biti sproščeni, norčavi, obdani z dobro družbo. Obveznosti in skrbi bomo odrinili na stran. Za ljubezen, finančno vlaganje, nakup kozmetike, oblačil, obisk frizerja in kozmetičarke bosta idealna ponedeljek in torek. Mogoča so ljubezenska presenečenja in ljubezen na prvi pogled, skupaj z romantiko in povečanimi hrepenenji. Izkoristite čas za zmenek pod zvezdami. V sredo bodo v ospredju strasti. Čas je za erotična doživetja in vroče noči.

Petek, 12. 6. Luna je v biku, odločni bomo in praktični, ukvarjali se bomo s finančnim področjem in si kaj lepega in dobrega privoščili. Popoldne bomo družabni, zvečer aktivni in z veliko energije, kar pametno izkoristite.

Sobota, 13. 6. Venera v levu bo vzdramila strasti in poželenje, hkrati si bomo upali vzeti, kar si želimo. Dan bo prijeten, odličen za izlet, razvajanje v dvoje, romantični potep, dobro kosilo … Le zvečer pazite na cesti!

Ponedeljek, 15. 6. Ljubezen bo v zraku, zato povabite simpatijo na zmenek, samski ne ostajajte doma. Vezane lahko preseneti partnerjeva gesta. Prepustite se čustvom in stopite iz svoje cone udobja. Zvečer pazljivo z opojnimi snovmi.

Torek, 16. 6. Hrepenenje po ljubezni, ustvarjalnost, domišljija, romantika se bodo dopoldne umaknili oviram in skrbem. Naravnajte se nazaj na prijetnejša čustva. Zvečer si bomo lahko prišli bliže s pogovorom.

Sreda, 17. 6. Še vedno se bomo ukvarjali z ljubeznijo, a lahko smo ljubosumni in posesivni, česar se izogibajte, ko daste prosto pot strastem. Zjutraj nas bo spremljala sreča, večer bo odličen za zmenek in skok med rjuhe.