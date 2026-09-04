Kažipot planetov: zavihajte rokave, uredite življenje in naredite prvi korak k svojim ciljem (Suzy)

Spodbuja nas, da naredimo red, zavihamo rokave in se konkretno lotimo opravljanja svojih nalog in doseganja ciljev. Isti dan znamenje zamenjata še dva hitra planeta, Merkur in Venera. Merkur vstopi v tehtnico, tako bo naša pozornost poleg discipliniranega dela in urejanja zadev usmerjena tudi v odnose. Pihali bomo simpatiji na dušo, bolj diplomatski bomo ter pripravljeni sklepati kompromise, tudi na svoj račun, da bi ohranili harmonične odnose. Ker se istočasno Venera pomakne v sramežljivo, previdno, zadržano devico, Mars pa je v omahljivem raku, si prvega koraka sicer ne bomo upali narediti, bolj bomo hrepeneli in romantično sanjarili.

Najbolje je, da teden izkoristimo za začenjanje novih projektov in urejanje vsega, kar mora biti na svojem mestu, da se lahko resno lotimo dela.

Petek, 4. 9. Dopoldanske ovire bomo uspešno premagali, po poldnevu se nam bo odprlo vse, česar se lotimo. Čas je za finančne transakcije in nakupe. Zvečer ne začenjajmo pomembnih pogovorov in ne razčiščujmo.

Sobota, 5. 9. Dopoldne bo Luna še v živahnih, odprtih, komunikativnih dvojčkih. Lepo se poveže z Venero, tako napišite sporočilo simpatiji ali pojdite k frizerju. Po 16.30 gre Luna v raka, bolj čustveni in občutljivi bomo.

Nedelja, 6. 9. Luna bo v raku, tako bomo družinsko naravnani, a okoli 15. ure se s kvadratom poveže s Saturnom, tako se lahko pojavijo skrbi in strahovi. Popoldne se energija sprosti in imeli bomo več energije za vse.

Ponedeljek, 7. 9. Zjutraj bomo odprti in komunikativni. Dopoldne ni pravi čas za zmenke, nakupe, finančna vlaganja in lepotne tretmaje. Proti večeru vstopi Luna v leva, tako bomo bolj kreativni, samozavestni, odločni.

Torek, 8. 9. Če se bomo predano lotili svojih nalog, jih bomo vztrajno in disciplinirano zlahka opravili. Večer bo zelo prijeten. Preživite ga v dobri družbi, pokažite svoje talente, odpravite se na kako družabno prireditev.

Sreda, 9. 9. Večino dneva bo Luna še v levu, tako bomo imeli energije dovolj. Zvečer se poveže z Venero, tako je čas odličen za zmenek, razvajanje, nakupovanje, lepotne tretmaje, obisk kakšne galerije, ustvarjanje, druženje.