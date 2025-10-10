  • Delo d.o.o.
ASTROLOGIJA

Kažipot planetov: Znali se bomo postaviti zase in iti tudi na nož (Suzy)

Previdno z denarjem! V ponedeljek ga nikakor ne posojajte in ne vlagajte.
 Merkur in Mars podžiga intenzivna škorpijonska energija. FOTO: Peopleimages/Getty Images
 Merkur in Mars podžiga intenzivna škorpijonska energija. FOTO: Peopleimages/Getty Images
Mateja Blažič Zemljič
 10. 10. 2025 | 17:00
3:23
Največ se nam bo dogajalo v odnosih. Sonce je v tehtnici, ki je usmerjenja v iskanje dvojine, harmonijo, popuščanje, sklepanje kompromisov ter marsikaj potrpi, samo da je v paru. Toda Merkur in Mars podžiga intenzivna škorpijonska energija, tako se bomo kljub želji po ljubezni znali postaviti zase in iti tudi na nož, če bo treba. Vse skupaj bo malce ohladilo odnos s partnerjem.

V soboto se bo zdelo, kot da stojita na nasprotnih bregovih, da je hladen in odmaknjen. Vpliv je začasen in bo minil. V ponedeljek vstopi Venera v tehtnico in še poveča potrebo po tem, da bi bili ljubljeni. A ker se neugodno poveže z Neptunom, lahko samski privabijo snubce s figo v žepu, ženskarje in prevarante. Delujte po pameti, ne s čustvi! Šele v torek se zvezde lepše postavijo in prinašajo možnost tako za ljubezni na prvi pogled kot strasti in poglobitev obstoječih odnosov.

Previdno tudi z denarjem! V soboto boste malce na tesnem z njim, v ponedeljek ga nikakor ne posojajte in ne vlagajte. Počakajte na torek, ki bo tudi finančno ugoden.

Petek, x. x.

Petek, 10. 10.

Luna bo že od jutra v dvojčkih, raje bomo hitro končali službo in opravke in se družili s prijatelji. Jutranje ideje, iznajdljivost in prodornost vseeno porabite za to, da zaženete projekte z mrtve točke.

Sobota, 11. 10.

Kljub živahnemu prijateljskemu razpoloženju vas lahko v odnosu zaboli partnerjeva odmaknjenost. Ne dramatizirajte, vpliv bo minil. Največ energije bomo imeli okoli 13. ure. Tedaj se kam odpravite.

Nedelja, 12. 10.

Luna že zjutraj vstopi v čustvenega, občutljivega raka, tako se bo včerajšnja potreba po zabavi umaknila želji po počitku, odmiku in preživljanju časa z družino, najbolje doma, ob dobri hrani.

Ponedeljek, 13. 10.

Venera v tehtnici nas bo naredila bolj prikupne, a paziti se moramo zapeljivcev, ki se želijo le poigrati z nami. Čas ni ugoden za nakupe in finančna vlaganja. Največ energije za delo in šport bomo imeli zjutraj.

Torek, 14. 10.

Veliko lahko opravimo, hkrati se odprimo odnosom. Zgodaj zjutraj je čas za zbrano delo, sredi dneva za duhovnost in kreativnost, popoldne za zmenek, ljubezensko poželenje in intenzivna erotična doživetja.

Sreda, 15. 10.

Luna v levu nam bo dajala pogum in samozavest, da se lotimo še tako napornih izzivov. Le okoli 11. ure lahko pride do kakega komunikacijskega šuma, okoli 18. ure pa prevelike naglice, zato pazljivo na cesti.

Četrtek, 16. 10.

Do večera bo Luna še v levu, tako bomo imeli energije in motivacije za doseganje ciljev dovolj. Zjutraj bomo najbolj energični, zvečer pa zaletavi in živčni, zato bodite previdni v prometu in pri športu.

18:33
Novice  |  Slovenija
GROZI MU KAZEN

Soseda v Poljanski dolini večkrat ustrelil v trebuh in glavo, sodišče odločilo: bil je prišteven

Očitajo mu, da je oborožen s puško z dušilcem v gozdu večkrat streljal na soseda, ga zadel v trebuh in ga nato iz neposredne bližine ustrelil v glavo.
10. 10. 2025 | 18:33
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Računalniška miška za profesionalne uporabnike

Nova Logitechova brezžična miška MX master 4 s še izboljšano ergonomijo, možnostjo tresenja in naprednimi funkcijami.
10. 10. 2025 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: čas za introspekcijo in iskrene pogovore

Astrološka napoved za soboto, 11. 10.
Delo UI10. 10. 2025 | 18:00
17:44
Bulvar  |  Tuji trači
UMETNA INTELIGENCA

Hčerka umrle filmske legende popenila: »Nehajte mu to delati«

Na družbenih omrežjih je objavila ogorčeno sporočilo.
10. 10. 2025 | 17:44
17:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
WALES

Tragedija v šoli: 8-letna deklica nenadoma umrla

Po tragičnem dogodku je vodstvo sporočilo, da bo pouk naslednji dan odpovedan.
10. 10. 2025 | 17:12
17:09
Novice  |  Slovenija
ČUDOVITA IZKUŠNJA

Šlogarica na srednjeveški tržnici: »Letos pa bo božičnica, pa še dobra!« (FOTO)

Piran se je vrnil v neke davne čase.
10. 10. 2025 | 17:09

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Promo
Novice  |  Slovenija
Nadaljevanka

Iz mesta na vas za zdravje ljudi

Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 08:40
Promo
Novice  |  Slovenija
POLLETJE

Slovenske železnice z novim mejnikom

Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
Promo Slovenske novice7. 10. 2025 | 14:07
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
Promo Slovenske novice6. 10. 2025 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje

Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
7. 10. 2025 | 09:06
