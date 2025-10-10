Kažipot planetov: Znali se bomo postaviti zase in iti tudi na nož (Suzy)

Največ se nam bo dogajalo v odnosih. Sonce je v tehtnici, ki je usmerjenja v iskanje dvojine, harmonijo, popuščanje, sklepanje kompromisov ter marsikaj potrpi, samo da je v paru. Toda Merkur in Mars podžiga intenzivna škorpijonska energija, tako se bomo kljub želji po ljubezni znali postaviti zase in iti tudi na nož, če bo treba. Vse skupaj bo malce ohladilo odnos s partnerjem.

V soboto se bo zdelo, kot da stojita na nasprotnih bregovih, da je hladen in odmaknjen. Vpliv je začasen in bo minil. V ponedeljek vstopi Venera v tehtnico in še poveča potrebo po tem, da bi bili ljubljeni. A ker se neugodno poveže z Neptunom, lahko samski privabijo snubce s figo v žepu, ženskarje in prevarante. Delujte po pameti, ne s čustvi! Šele v torek se zvezde lepše postavijo in prinašajo možnost tako za ljubezni na prvi pogled kot strasti in poglobitev obstoječih odnosov.

Previdno tudi z denarjem! V soboto boste malce na tesnem z njim, v ponedeljek ga nikakor ne posojajte in ne vlagajte. Počakajte na torek, ki bo tudi finančno ugoden.

Petek, x. x. Petek, 10. 10. Luna bo že od jutra v dvojčkih, raje bomo hitro končali službo in opravke in se družili s prijatelji. Jutranje ideje, iznajdljivost in prodornost vseeno porabite za to, da zaženete projekte z mrtve točke.

Sobota, 11. 10. Kljub živahnemu prijateljskemu razpoloženju vas lahko v odnosu zaboli partnerjeva odmaknjenost. Ne dramatizirajte, vpliv bo minil. Največ energije bomo imeli okoli 13. ure. Tedaj se kam odpravite.

Nedelja, 12. 10. Luna že zjutraj vstopi v čustvenega, občutljivega raka, tako se bo včerajšnja potreba po zabavi umaknila želji po počitku, odmiku in preživljanju časa z družino, najbolje doma, ob dobri hrani.

Ponedeljek, 13. 10. Venera v tehtnici nas bo naredila bolj prikupne, a paziti se moramo zapeljivcev, ki se želijo le poigrati z nami. Čas ni ugoden za nakupe in finančna vlaganja. Največ energije za delo in šport bomo imeli zjutraj.

Torek, 14. 10. Veliko lahko opravimo, hkrati se odprimo odnosom. Zgodaj zjutraj je čas za zbrano delo, sredi dneva za duhovnost in kreativnost, popoldne za zmenek, ljubezensko poželenje in intenzivna erotična doživetja.

Sreda, 15. 10. Luna v levu nam bo dajala pogum in samozavest, da se lotimo še tako napornih izzivov. Le okoli 11. ure lahko pride do kakega komunikacijskega šuma, okoli 18. ure pa prevelike naglice, zato pazljivo na cesti.