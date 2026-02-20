Kažipot planetov: zvečer je mogoče pretiravanje in dramatiziranje (Suzy)

Turbulentno, težavno obdobje, v katerem smo že od novega leta, se nadaljuje, ta teden z veliko konjunkcijo Saturna in Neptuna ter četrtkovim obratom Merkurja v retrogradno gibanje. Prvi aspekt bomo čutili kot streznitev iz sanj. Lahko se nam sesujejo iluzije, ki smo jih dolgo gojili. Po drugi strani bomo morali zavihati rokave in začeti konkretno uresničevati svoje sanje, hrepenenja in navdih. Manj bomo imeli potrpljenja za nejasnosti, manj tolerance do kaosa, več bo občutljivosti. Najbolj bodo vpliv čutila ognjena in kardinalna znamenja. Nedelja bo najprijetnejši del tedna, povežeta se Venera in Jupiter. Ustvarite si svojo malo oazo sredi kaosa in si napolnite baterije, izkoristite vpliva za romantiko in uredite finančne in druge reči, ki se bodo pozneje zapletale. V času retrogradnega Merkurja bomo namreč popravljali napake iz preteklosti ter potrebovali jeklene živce.

Petek, 20. 2. Veliko konjunkcijo bodo najbolj čutili ovni kot zavedanje, da bo treba ukrepati na področjih, ki so jih zanemarjali. Zvečer je za vse mogoče pretiravanje, dramatiziranje, zatekanje v nezdrave užitke in razvade.

Sobota, 21. 2. Luna bo v ovnu, energični bomo. Najbolje bo, da dan izkoristimo za športne podvige, okoli poldneva bomo imeli največ moči in motivacije za to. Če ne, se lotite fizičnega dela, le pri miru ne bodite to soboto.

Nedelja, 22. 2. Če se izognite jutranjemu ljubosumju, bo dan poln ljubezenskih priložnosti in romantike. Preživite ga s partnerjem, privoščite si kaj lepega in dobrega, razvajajte se. Pojdita v savno ali na masažo ter na večerjo.

Ponedeljek, 23. 2. Dan bo spodbuden, marsikaj se lahko dogovorite, poskrbite za vse, kar se bo pozneje zapletalo. Po 18. uri pazite na cesti, pri športu, rokovanju z nevarnimi snovmi. Ne jezite se in ne prepirajte, čeprav boste besni.

Torek, 24. 2. Luna v dvojčkih bo pospešila dogajanje in željo po njem. Več bo druženja, telefoni vam bodo zvonili. Dopoldne lahko nekaj premaknete z odločnostjo. Niti manjše ovire vas ne bodo ustavile. Zvečer je čas za kino.

Sreda, 25. 2. Že dan pred Merkurjevim obratom bo poln zapletov, razočaranja, komunikacijskih šumov in napak. Ni čas za nakupe, vlaganja, sestanke. Gasili boste male požare iz umirjali živce. Bodite čim bolj prilagodljivi.