Kažipot planetov: zvezde odpirajo vrata sreči, denarju in pomembnim odgovorom (Suzy)

Pred nami je teden, ko si lahko malce oddahnemo, saj nas spremljajo spodbudni aspekti. Sonce in Merkur v biku kažeta, da bomo sklepali dolgoročne dogovore, resno razmišljali, tudi o finančnem področju, delali počasne, a stabilne in gotove korake. Mars v ovnu nam bo dal po drugi strani dovolj motivacije, energije, volja in zagona, da bomo dosegali zastavljene si cilje. V odnosih bomo še vedno spogledljivi in dajali prednost lahkotnemu spogledovanju ter zabavi.

Petek, 8. 5. Čim prej bomo želeli končati delo in se razbremeniti, a pred tem se vseeno velja potruditi, saj lahko z novimi idejami in timskim delom marsikaj premaknemo. Večer bo čustveno intenziven.

Sobota, 9. 5. Luna v vodnarju nas bo spodbujala h gibanju, odkrivanju novega. Težko bomo pri miru. Nič ne de, če dopoldanski načrti padejo v vodo ali se ne razumemo dobro, saj bo zvečer vse zgladila Venera.

Sobota, 10. 5. Dan bo prijeten vse do večera. Lepo se bomo imeli, zadovoljni bomo, v dobri družbi, optimistično naravnani. Po 19.30 vstopi Luna v ribe in prinaša večjo čustveno občutljivost. Pazite na cesti!

Nedelja bo zelo spodbudna, spremljali nas bodo sreča, optimizem, odprtost. Odličen čas je za potovanja ali izlet v tujino. V sredo se bomo zlahka vse dogovorili, sklepali nove posle, vlagali, na vseh poteh nas čakajo nove priložnosti. V četrtek se nam lahko zjasni odgovor na vprašanje o nečem iz preteklosti, o čemer smo se dolgo spraševali. Vedeli bomo, kako naprej in kaj moramo storiti.

Ponedeljek, 11. 5. Luna bo ves dan v čustvenih in ranljivih ribah, a ne dela posebnih aspektov. Počasni bomo, lenobni, se smilili sami sebi, delali iz muhe slona. Čas je za meditacijo in sprehod v naravi.

Torek, 12. 5. Še en dan z Luno v ribah, ki bo koristna predvsem za ustvarjanje in duhovno delo. Jutro bo optimistično, čakajo nas dobre novice. Vse nam bo gladko teklo, če omejimo prevelika pričakovanja.

Sreda, 13. 5. Luna v ovnu bo prinesla nov zagon, le jutro bo še malce počasno in pasivno. Dopoldne lahko veliko naredimo, pri vsem, česar se lotimo, nas bo spremljala sreča. Večer bo naporen. Črnogledi bomo.