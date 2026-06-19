Kdo ste, ko odpadejo vse iluzije? (Suzy)

KIRON V BIKU IN POLETNI SOLSTICIJ

Kiron 19. junija 2026 prvič prestopi iz ovna v bika. S tem se začne povsem novo obdobje kolektivnega zdravljenja.

Sredi leta bo to šele njegov prvi prehod v zemeljskega bika, prvi 'dotik' nove zgodbe. Kot popotnik, ki za trenutek stopi na novo ozemlje, nato se še zadnjič ozre nazaj. Septembra 2026 se bo namreč retrogradno znova vrnil v ovna, da dokonča nekaj nedokončanega. Šele aprila 2027 se bo nato ustalil v biku, kjer bo ostal vse do leta 2033. Ker bo Kiron v biku dolgo časa, je ta prehod tako pomemben. Ne gre več za rano identitete, kot smo jo zdravili v ovnu, ali vprašanje: »Kdo sem?« Zdaj prihaja veliko bolj zemeljsko vprašanje: »Ali verjamem, da sem vreden?« Kiron v biku odpira rano lastne ...