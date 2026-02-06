Kdo ste, ko odvržete maske? (Suzy)

URANOV IN MERKURJEV OBRAT

V februarju se reflektorji ugasnejo in oder se spremeni v ogledalo.

Januarja smo še stali na odru – nekateri v vsej svoji veličini, drugi so še zadnjič stopili pred občinstvo s svojimi sencami, z maskami, ki so bile nekoč zaščita, zdaj pa postajajo breme. A februarja ne bomo več deležni aplavza. To je mesec padanja mask. Teh vam nihče ne bo na silo strgal z obraza, ampak jih preprosto ne bo več mogoče nositi. Energija obešenca bo obrnila življenje na glavo, da bi končno videli resnico z drugega zornega kota. Tisti, ki svojih senc niso hoteli pogledati, se lahko ujamejo v zanko ega. Ta lahko v tem času postane rabelj. Ne, ker bi bil zloben, temveč ker se bo ...