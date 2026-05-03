Kendall Jenner in Jacob Elordi: več mesecev skrita romanca (Suzy)

Kendall Jenner in Jacob Elordi naj bi bila v razmerju že dva meseca. Da so se med njima vnele iskrice, se je razvedelo le nekaj tednov po objavi njune skupne fotografije na zabavi Vanity Fair po letošnji podelitvi oskarjev, hkrati sta si na glasbenem festivalu Coachella tudi javno izkazovala nežnosti. Manekenka in avstralski igralec, zvezdnik serije Euphoria, naj bi se videvala že od februarja, ključno vlogo pri njunem zbliževanju naj bi imela Kendallina sestra Kylie Jenner.

Sprva sta se srečevala v zasebnem okolju, zato je njuna zgodba ostajala skrita javnosti. To se je spremenilo na festivalu Coachella, na katerem sta bila – kot so povedale priče – nerazdružljiva na zabavi po nastopu Justina Bieberja. Omenja se tudi poljub, ki je dodatno podžgal zanimanje javnosti. Jacoba Elordija so v preteklosti povezovali z Olivio Jade, Joeyjem Kingom, Zendayo in Kaio Gerber, Kendall pa je bila v preteklosti v zvezi z Bad Bunnyjem, Bennom Simmonsom, Devinom Bookerjem in Harryjem Stylesom.