Klara Eva Kukovičič, voditeljica: Sem kronično zaljubljena (Suzy)

VODITELJICA

Letošnje leto je v ekipo oddaje Dobro jutro prineslo svežo energijo.

Pridružila se ji je simpatična mlada novinarka in voditeljica iz Krškega, ki je kljub mladosti nabrala že precej izkušenj pred radijskim mikrofonom in televizijskimi kamerami. Pogosto jo lahko srečamo v radijskem ali televizijskem studiu, na različnih prireditvah, prosti čas rada preživlja tudi v telovadnici. Med modnimi trendi jo je najbolj navdušil poletni hit – padel. »Ker sem voditeljica jutra na Prvem programu Radia Slovenija, sem jutranjega vstajanja vajena. Rada se počasi prebudim v dan, v miru naredim jutranji pozdrav soncu, spijem kavo, za dvajset minut odložim telefon in berem. Ta ...