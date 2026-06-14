Klemen Bučan: »V boj s kilogrami!« (Suzy)

Čeprav sam zaradi prekomerne telesne teže nikoli ni bil v smrtni nevarnosti, dobro ve, kako hitro se lahko naberejo kilogrami. Pred leti je tudi sam napovedal vojno odvečnim maščobnim oblogam. Brez čarobnih bližnjic, zgolj z vztrajnostjo, disciplino in spremembo navad.

Tudi bolj zaobljenega trebuščka ni skrival pred svetom. FOTO: osebni arhiv/Instagram

In v tej bitki je zmagal. Danes samozavestno pokaže svojo postavo, predvsem pa uživa sadove bolj zdravega življenjskega sloga. Prav zato bo lahko tekmovalce razumel nekoliko drugače. Ne kot nekdo, ki stoji ob strani in deli nasvete, temveč kot človek, ki pozna občutek, ko številke na zaslonu niso takšne, kot bi si želel. Seveda bo njihova pot veliko zahtevnejša, saj se mnogi spopadajo z resnimi zdravstvenimi izzivi.