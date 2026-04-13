Klemen Rutar: Ko sem lačen, se spremenim v otroka (Suzy)

Njihova najnovejša skladba Bolj se branim predstavlja zgodbo o notranjih bojih, ki jih pozna vsak izmed nas. Prvi tenor skupine je ustvarjalec, ki na odru živi svobodo, v vsakdanu pa ostaja zvest sebi in svojim vrednotam.

Ko zazvoni budilka …

… si najprej rečem, da bom vstal takoj, nato si privoščim še sladkih pet minut poležavanja.

Moja najljubša kava je …

… tista, ki jo spijem, ko je še vroča. Kar je zadnje čase prava redkost, saj imam doma majhno šefico Olivio.

Ko stojim na odru, se počutim …

… svobodnega.

Beseda, ki najbolje opiše moj glas, je …

… energija.

Prva pesem, ki sem jo znal zapeti na pamet, je …

… Zelena dežela od skupine Victory.

Najbolj uspešno se branim pred …

… negativno energijo – z glasbo, humorjem in športom.

Najnovejša skladba skupine IL Divji Bolj se branim je zgodba o …

… tistih trenutkih, ko rečeš 'ne bom', a srce že ve, da boš.

Glasba mi pomeni …

… način življenja in najlepši način izražanja čustev.

Ko snemamo novo pesem, vedno …

… delamo, dokler ne začutimo in si rečemo: »To je to.«

Kadar me nekdo razjezi, bom …

… najprej tiho, potem pa zelo neposreden.

Najboljša jed, ki jo znam pripraviti, je …

… rižota z gamberi.

V kuhinji sem …

… ustvarjalen, a ne kompliciram.

Ko sem lačen, postanem …

… drugi otrok v hiši (smeh).

Jed, ki jo najraje skuham zase, je ...

… piščanec z rižem in z zelenjavo v voku.

Ko sem v družbi ljudi, ki jih imam rad …

… sem tam, kjer moram biti.

Od doma ne grem nikoli brez …

… telefona in dobre volje.

Najboljši nasvet, ki sem ga kdaj dobil, je …

… da naj ostanem zvest sebi, tudi ko je najteže.

Če ne bi bil pevec, bi bil …

… še vedno na odru – samo v kakšni drugi vlogi.

Vse, kar si res želim, je …

… da bi z glasbo, družino in projekti, ki jih ustvarjam, pustil pozitiven pečat.