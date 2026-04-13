Klemen Rutar: Ko sem lačen, se spremenim v otroka (Suzy)

Njihova najnovejša skladba Bolj se branim predstavlja zgodbo o notranjih bojih, ki jih pozna vsak izmed nas. Prvi tenor skupine je ustvarjalec, ki na odru živi svobodo, v vsakdanu pa ostaja zvest sebi in svojim vrednotam.
Ko zazvoni budilka …
… si najprej rečem, da bom vstal takoj, nato si privoščim še sladkih pet minut poležavanja.
Moja najljubša kava je …
… tista, ki jo spijem, ko je še vroča. Kar je zadnje čase prava redkost, saj imam doma majhno šefico Olivio.
Ko stojim na odru, se počutim …
… svobodnega.
Beseda, ki najbolje opiše moj glas, je …
… energija.
Prva pesem, ki sem jo znal zapeti na pamet, je …
… Zelena dežela od skupine Victory.
Najbolj uspešno se branim pred …
… negativno energijo – z glasbo, humorjem in športom.
Najnovejša skladba skupine IL Divji Bolj se branim je zgodba o …
… tistih trenutkih, ko rečeš 'ne bom', a srce že ve, da boš.
Glasba mi pomeni …
… način življenja in najlepši način izražanja čustev.
Ko snemamo novo pesem, vedno …
… delamo, dokler ne začutimo in si rečemo: »To je to.«
Kadar me nekdo razjezi, bom …
… najprej tiho, potem pa zelo neposreden.
Najboljša jed, ki jo znam pripraviti, je …
… rižota z gamberi.
V kuhinji sem …
… ustvarjalen, a ne kompliciram.
Ko sem lačen, postanem …
… drugi otrok v hiši (smeh).
Jed, ki jo najraje skuham zase, je ...
… piščanec z rižem in z zelenjavo v voku.
Ko sem v družbi ljudi, ki jih imam rad …
… sem tam, kjer moram biti.
Od doma ne grem nikoli brez …
… telefona in dobre volje.
Najboljši nasvet, ki sem ga kdaj dobil, je …
… da naj ostanem zvest sebi, tudi ko je najteže.
Če ne bi bil pevec, bi bil …
… še vedno na odru – samo v kakšni drugi vlogi.
Vse, kar si res želim, je …
… da bi z glasbo, družino in projekti, ki jih ustvarjam, pustil pozitiven pečat.