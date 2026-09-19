Klemen Slakonja se vrača k stari ljubezni (Suzy)

Še nedolgo nazaj je Klemen Slakonja stal na evrovizijskem odru v Baslu, kjer je Slovenijo zastopal s skladbo How Much Time Do We Have Left. Zdaj ga čaka povsem drugačen izziv. Po skoraj osemnajstih letih se namreč vrača k večji filmski vlogi – in to ob Katarini Čas, s katero bosta zapletena v eno najbolj nenavadnih ljubezenskih zgodb. »Zadnja leta sem se ukvarjal predvsem z glasbo, zato je ta film v moje življenje prišel povsem nepričakovano,« pravi Klemen, ki bo v novem slovenskem celovečercu Marijino vstajenje stopil v čevlje Matjaža.

Mojster imitacij in nepozabnih preobrazb se po skoraj 18 letih znova vrača pred filmske kamere.

Delo pred filmskimi kamerami je v njem očitno znova prebudilo nekaj, kar je že nekoliko pogrešal. »Proces vaj z režiserjem Vojkom Anzeljcem in izjemnimi soigralci me je spomnil, kako zelo uživam v igri.« Njegov lik je zaposlen v pogrebnem podjetju, nekega dne pa v krematorij pripeljejo krsto z njegovo največjo ljubeznijo. V njej leži Marija, ki jo igra Katarina Čas. Toda v tej zgodbi smrt še zdaleč ne pomeni konca. »Marija je precej drugačna od mene in na svoji poti doživi kar nekaj zapletov in preobratov, kar mi ponuja veliko prostora za ustvarjalnost, a hkrati predstavlja zanimiv izziv,« pove Katarina. Tudi Klemena čaka zahtevna naloga. »Vloga Matjaža ni mačji kašelj, a komaj že čakam, da stopim pred kamero.«