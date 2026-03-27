Ko motivacija ni več impulz, ampak odločitev (Suzy)

SREČANJE SATURNA IN PLUTONA

Konec marca prinaša enega najpomembnejših aspektov leta. Saturn v ovnu tvori sekstil s Plutonom v vodnarju. To je izjemno močan, odločen premik.

Saturn predstavlja strukturo, odgovornost, čas in realnost, Pluton transformacijo, moč, globino in nepovratne spremembe. Ko sta v harmoničnem aspektu, dobimo redko kombinacijo: sposobnost, da spremembo ne samo začnemo, ampak jo zgradimo. To ni energija preboja na silo, ampak energija trajne preobrazbe. Sekstil med Saturnom in Plutonom odpira prostor, v katerem nam postane jasno, kaj je res pomembno. Fokus se zoži. Odvečnosti postanejo očitne. Motivacija ni več impulz, ampak odločitev. V osebnem življenju to pomeni večjo pripravljenost na resne korake. Ne hitre, ampak resne. V tem času lahko ...