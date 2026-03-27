Ko motivacija ni več impulz, ampak odločitev (Suzy)

Konec marca prinaša enega najpomembnejših aspektov leta. Saturn v ovnu tvori sekstil s Plutonom v vodnarju. To je izjemno močan, odločen premik.
Marec 2026 je prelomni mesec, ki ne prinaša hitrih rešitev, ampak jasna spoznanja.
Saturn predstavlja strukturo, odgovornost, čas in realnost, Pluton transformacijo, moč, globino in nepovratne spremembe. Ko sta v harmoničnem aspektu, dobimo redko kombinacijo: sposobnost, da spremembo ne samo začnemo, ampak jo zgradimo. To ni energija preboja na silo, ampak energija trajne preobrazbe. Sekstil med Saturnom in Plutonom odpira prostor, v katerem nam postane jasno, kaj je res pomembno. Fokus se zoži. Odvečnosti postanejo očitne. Motivacija ni več impulz, ampak odločitev. V osebnem življenju to pomeni večjo pripravljenost na resne korake. Ne hitre, ampak resne. V tem času lahko ...