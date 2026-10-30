Ko padejo maske in se življenje obrne na glavo (Suzy)

NAPOVED ZA NOVEMBER

Po oktobru, ko smo stopili na oder lastnega življenja, se bo počasi spustila zavesa. Toda predstava še ni končana. Pravzaprav bomo lahko šele zdaj izvedeli, kdo je v njej igral katero vlogo.

Oktober nas je učil, kako stopiti v svojo moč, zasijati, prepoznati svojo vrednost in pogledati v oči zveri, ki prebiva v nas. November prihaja z nekoliko drugačno energijo. Tokrat ne bomo več toliko govorili o tem, kako močni smo, temveč o tem, koliko resnice smo pripravljeni prenesti, ko se podre podoba, v katero smo verjeli. Kajti prihajamo v mesec, ki mu vlada arhetip obešenca. Če je bil oktobra čas, da stopimo na oder, je november trenutek, ko se prižgejo luči tudi v zaodrju. Ko zagledamo tisto, česar gledalci niso smeli. Ko maske začnejo drseti z obrazov in se razkrivajo nameni, motivi, ...