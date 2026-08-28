Ko pokličejo Vesno, se obrnejo štiri (Suzy)

Na snemanjih se igralci pogosto pošalijo na račun svojih likov, kakšnega spodrsljaja ali dolgega snemalnega dne, ekipa serije Takšno je življenje pa ima še prav poseben razlog za smeh. Pred kamerami so se med snemanjem druge sezone namreč znašle kar štiri igralke z istim imenom – Vesna Slapar, Vesna Ponorac, Vesna Marija Maher in Vesna Jevnikar. Prihajajo iz različnih generacij in imajo za seboj različne igralske poti, skupno ime pa jih je hitro povezalo tudi na zabaven način.

Še posebno zanimivo postane, ko nekdo preprosto zakliče: »Vesna!« Takrat namreč ni povsem jasno, kateri je klic namenjen, saj se lahko nanj hkrati odzovejo kar štiri igralke. Takšni drobni trenutki poskrbijo za sproščeno vzdušje med dolgimi snemalnimi dnevi. Štiri Vesne so se dobro ujele, njihovo skupno ime pa je postalo simpatičen povod za šale. In če že ena Vesna prinaša pomlad, potem štiri na enem snemanju zagotovo prinesejo še toliko več smeha in dobre volje.