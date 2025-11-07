  • Delo d.o.o.
RETROGRADNI MERKUR

Ko se čas ustavi, da bi se resnica razkrila (Suzy)

Devetega novembra se ustavi Merkur. V retrogradni fazi bo do 30. novembra prehajal iz strelca v škorpijona.
V času zmede lahko najdemo največje razodetje – če prisluhnemo.
V času zmede lahko najdemo največje razodetje – če prisluhnemo.
Shana Flogie, FOTO: Getty Images
 7. 11. 2025 | 09:00
6:28
A+A-
November nas bo za 'piko na i' popeljal skozi ozek prehod retrogradnih energij, kjer se nebo skoraj ustavi, da bi nas prisililo, da prisluhnemo in pogledamo. Merkur se obrača retrogradno, a ni sam – njegovo gibanje spremljajo Neptun, Uran, Saturn, Kiron in pozneje tudi Jupiter, vsak s svojo zgodbo zadržanosti, notranjega popravljanja, čiščenja in poglabljanja. To ni mesec napredovanja, temveč razkrivanja – trenutek, ko se svet zunaj upočasni, da bi se svet v nas prebudil. Retrogradni Merkur v škorpijonu in strelcu odpira vrata k razumevanju naših resnic – tistih, ki smo jih zamolčali, ...

ZADNJE NOVICE
10:26
Novice  |  Svet
TRESENJE TAL

Potres jih je stresel ob 9.26: »Močno se je streslo, okna so se tresla ...«

Žarišče je bilo na globini 10 kilometrov, 46 kilometrov jugozahodno od Zenice.
7. 11. 2025 | 10:26
10:15
Novice  |  Svet
GRIPA

Evropska država se pripravlja na silovit val okužb, število smrtnih žrtev se več kot podvojilo

Letošnja zima bo ena najtežjih, opozarjajo pristojni.
7. 11. 2025 | 10:15
09:51
Novice  |  Kronika  |  Doma
POZIV JAVNOSTI

Nujno! Izginil je Ivan (76), nazadnje so ga videli na avtobusu proti Bohinju

Prosijo vse, ki bi ga opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200.
7. 11. 2025 | 09:51
09:42
Novice  |  Kronika  |  Doma
POŽAR

Strašna noč v Mariboru, zgoreli dve stanovanji (FOTO)

Po prvih ocenah je nastala gmotna škoda v višini najmanj 60.000 evrov.
7. 11. 2025 | 09:42
09:28
Lifestyle  |  Polet
SUPER JED ZA SUPER DOLGO ŽIVLJENJE

Najdlje živeča družina na svetu je vsak dan jedla to preprosto, krepčilno jed

Skrivnost dolgoživih Sardincev: preprosta »juha stoletnikov«, ki krepi zdravje in podaljšuje življenje.
Miroslav Cvjetičanin7. 11. 2025 | 09:28
09:25
Bulvar  |  Domači trači
LEPA GESTA

Ste videli, kakšno sporočilo na rožnati majici nosi poslanec Svobode? (FOTO)

Nika Kovač zagotovo navdušena.
7. 11. 2025 | 09:25

Promo
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Znana slovenska vplivnica na sodišču?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
POGOZDOVANJE

Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
1. 11. 2025 | 09:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
AMBIENT IN DOM PLUS

Ne zamudite sejmov notranje opreme in prenove doma

Na Gospodarskem razstavišču novembra znova sejem notranje opreme in prenove doma.
3. 11. 2025 | 10:49
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
4. 11. 2025 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

V zadnjem letu prevozili 1,45 milijona kilometrov (video)

Vozniki električnih vozil pričakujejo hitro, priročno in preprosto polnjenje, ne glede na to, ali je to doma, v službi ali na poti.
3. 10. 2025 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA ODPORNOST

Več kot 400 inženirjev na sledi napadalcem

Kibernetski napadi se premikajo iz sistemov posameznih podjetij v zapletene dobavne verige, kjer lahko en sam vdor ohromi celotne panoge.
3. 11. 2025 | 10:58
Promo
Novice  |  Slovenija
JAVNI RAZPIS

Nov razpis za 100.000 evrov

Banka Sparkasse odpira javni razpis v skupni vrednosti do 100.000 evrov, namenjen projektom, ki prinašajo pozitivne spremembe za družbo.
Promo Slovenske novice3. 11. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
Promo
Novice  |  Slovenija
PLAČE

Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
6. 11. 2025 | 10:53
Novice  |  Slovenija
Tehnološki velikani

Kdo so ljudje, ki spakirajo kovčke, ko pride do incidenta, in odidejo?

Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
23. 10. 2025 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE 2025

Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
3. 11. 2025 | 08:54
