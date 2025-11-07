Ko se čas ustavi, da bi se resnica razkrila (Suzy)

RETROGRADNI MERKUR

Devetega novembra se ustavi Merkur. V retrogradni fazi bo do 30. novembra prehajal iz strelca v škorpijona.

November nas bo za 'piko na i' popeljal skozi ozek prehod retrogradnih energij, kjer se nebo skoraj ustavi, da bi nas prisililo, da prisluhnemo in pogledamo. Merkur se obrača retrogradno, a ni sam – njegovo gibanje spremljajo Neptun, Uran, Saturn, Kiron in pozneje tudi Jupiter, vsak s svojo zgodbo zadržanosti, notranjega popravljanja, čiščenja in poglabljanja. To ni mesec napredovanja, temveč razkrivanja – trenutek, ko se svet zunaj upočasni, da bi se svet v nas prebudil. Retrogradni Merkur v škorpijonu in strelcu odpira vrata k razumevanju naših resnic – tistih, ki smo jih zamolčali, ...