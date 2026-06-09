Ko spomini zadišijo po hrani: prehranske navade znanih Slovencev (Suzy)

OKUSI ŽIVLJENJA

Njihovi krožniki pripovedujejo zgodbe o otroštvu, družini, uspehih in vrednotah, ki jih spremljajo na življenjski poti.

Hrana ni nikoli samo hrana. Je zbirka utrinkov, navad in posameznikove ali celo kolektivne identitete. V njej nosimo otroštvo, družino in trenutke, ki so nas oblikovali. Ena sama jed nas lahko v hipu vrne v kuhinjo naših staršev ali čas, ko je bilo vse preprosteje. Danes, ko imamo na voljo skoraj vse, kar si lahko zamislimo, postaja vprašanje, kaj nas resnično opredeljuje, še bolj zanimivo. Je to nekaj tradicionalnega, česar se oklepamo kot pijanec plota, ali smo v življenju sami odkrili svojo najljubšo poslastico? Slavni jedci so odprli vrata v svoje kulinarične kotičke in želodčke ter ...