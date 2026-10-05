Ko telefon postane naš najljubši pobeg (Suzy)

POSKRBIMO ZASE

Če želimo uporabo telefona zmanjšati, stroge prepovedi pogosto niso najboljša rešitev.

Nekaj trenutkov čakamo v vrsti in naša roka že seže v torbico. Pogovor za hip utihne, in že pogledamo, ali je kdo kaj objavil. Zvečer smo utrujene, morda nekoliko nemirne, zato si rečemo: »Samo za pet minut bom pogledala telefon.« Ko naslednjič preverimo uro, je minilo štirideset minut. Telefon je postal naš koledar, zemljevid, fotoaparat, časopis in stik z ljudmi. Težava ni v tem, da ga uporabljamo, ampak da po njem pogosto posežemo samodejno, tudi takrat, ko ga sploh ne potrebujemo. 913 ur v enem letu Raziskave, ki so uporabo merile neposredno, ne le na podlagi samoocen, kažejo, da ljudje ...