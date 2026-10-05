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Ko telefon postane naš najljubši pobeg (Suzy)

Če želimo uporabo telefona zmanjšati, stroge prepovedi pogosto niso najboljša rešitev.
Mateja Videčnik
Mateja Videčnik
Mateja Videčnik, psihologinja in coachinja, Foto: Tina Brinar
 5. 10. 2026 | 17:00
4:00
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Nekaj trenutkov čakamo v vrsti in naša roka že seže v torbico. Pogovor za hip utihne, in že pogledamo, ali je kdo kaj objavil. Zvečer smo utrujene, morda nekoliko nemirne, zato si rečemo: »Samo za pet minut bom pogledala telefon.« Ko naslednjič preverimo uro, je minilo štirideset minut. Telefon je postal naš koledar, zemljevid, fotoaparat, časopis in stik z ljudmi. Težava ni v tem, da ga uporabljamo, ampak da po njem pogosto posežemo samodejno, tudi takrat, ko ga sploh ne potrebujemo. 913 ur v enem letu Raziskave, ki so uporabo merile neposredno, ne le na podlagi samoocen, kažejo, da ljudje ...
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18:25
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V DALMACIJI

Čisto posebna poroka raznežila svate, nevestina odločitev jih je spravila v jok (VIDEO)

Namesto po kopnem se je odločila, da bo do svojega ženina prišla po morju.
5. 10. 2026 | 18:25
18:12
Novice  |  Kronika  |  Doma
NA OBMOČJU CERKNICE IN VRHNIKE

Krvavi delovni nesreči v nekaj urah: eden se je z brusilko urezal v dimlje, drugega ujela proizvodna linija

Oba poškodovanca so s helikopterjem prepeljali v UKC Ljubljana.
5. 10. 2026 | 18:12
18:03
Novice  |  Slovenija
RIBNICA

Preplah v domu starejših v Ribnici: izbruhnile garje, obveščeni NIJZ in inšpektorji

Garje so okužba kože, pri kateri pršica pod površjem koplje kanale in z odlaganjem jajčec izzove alergijsko reakcijo.
5. 10. 2026 | 18:03
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
NAŠI PRIJATELJI

Posode za vodo in hrano pomijemo vsak dan

Pomembno je vzdrževati higieno predmetov, ki jih uporabljajo naši hišni ljubljenčki.
Mateja Florjančič5. 10. 2026 | 18:00
17:48
Novice  |  Kronika  |  Doma
GOLJUFIJA

Občan z Goriške na Facebooku naročil iPhone, v paketu pa šok: ostal je brez 385 evrov

Plačilo po povzetju še ni zagotovilo, opozarjajo policisti.
5. 10. 2026 | 17:48
17:33
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
LIMFA

Ko zabuhel obraz in otečeni gležnji opozarjajo na skrite težave

Limfni sistem skrbi za odvajanje tekočine iz tkiv in pomaga imunskemu sistemu pri obrambi.
Alenka Kociper5. 10. 2026 | 17:33

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IZBRANO ZA VAS
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Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Avtomobilska zavarovanja vključena v novo akcijo

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
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Novice  |  Slovenija
WEBINAR

V sredo bo znano več o tem, kaj se dogaja z evrom

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
Promo
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
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IZBRANO ZA VAS
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Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Večni boj za stopničke, zdaj še bolj zanimiv

Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
Promo Slovenske novice30. 9. 2026 | 09:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ZAVARUJ

Avtomobilska zavarovanja vključena v novo akcijo

Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
30. 9. 2026 | 08:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
WEBINAR

V sredo bo znano več o tem, kaj se dogaja z evrom

Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
28. 9. 2026 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKOJNINE

Toliko bo znašala vaša pokojnina

Upokojitev naj bi bila čas za vnuke, konjičke, potovanja in vse tisto, za kar je bilo med delovnimi leti vedno premalo časa. Toda z zadnjo plačo se praviloma spremeni tudi mesečni prihodek. Kako velika bo razlika in kaj lahko naredite že danes, da vam čez leta ne bo treba šteti vsakega evra?
1. 10. 2026 | 13:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POLNJENJE

Nov polnilni park z močjo 1,2 megavata

Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit energetski sistem.
15. 9. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INŽENIR LETA

Slovensko podjetje gradi nov center

Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 12:12
Šport  |  Športni trači
ONAPLUS PODKAST

Matej Tušak: zakaj nekaterim športnikom uspe, drugim pa ne (video)

Kaj loči dobrega kolesarja od šampiona? Ne le talent. Odločilni so glava, vztrajnost in sposobnost, da zdržiš takrat, ko bi večina odnehala.
Manca Čampa Pavlin5. 10. 2026 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Koliko nadzora ima naša država v resnici?

Ko fotografije shranimo v oblak, dokumente pošljemo sodelavcu ali vprašanje vnesemo v orodje umetne inteligence, del nadzora nad podatki prepustimo ponudniku.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 08:26
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Novice  |  Slovenija
NALOŽBE

Zakaj zlato ostaja zanimiva izbira za dolgoročne prihranke

Inflacija počasi zmanjšuje kupno moč prihrankov, zato je pri dolgoročnem varčevanju pomembno razmišljati tudi o ohranjanju njihove vrednosti.
5. 10. 2026 | 13:37
Promo
Lifestyle  |  Izlet
JESENSKE POČITNICE

Jesen na Krasu in v Brkinih – čas okusov, barv in doživetij

Ko poletna vročina popusti in se pokrajina odene v tople jesenske barve, Kras in Brkini pokažejo nekoliko drugačen obraz.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 13:42
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ELEKTRIČNA ENERGIJA

S pravo strategijo do več zaslužka

Za proizvedeno energijo poiščite najvišjo vrednost. Ne le z najvišjo odkupno ceno danes, temveč s premišljenim pristopom skozi daljše obdobje.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 15:04
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Lifestyle  |  Izlet
POTOVANJA

Zakaj so ta tri mesta pozimi lahko boljša izbira kot poleti

Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 12:10
Promo
Novice  |  Slovenija
FINANCIRANJE

Pomembne informacije za vsa mala podjetja

Čas je v poslu dragocen. Ponudbe veljajo omejeno, naročila čakajo na potrditev, proizvodnja na novo opremo, zaloge pa na pravočasno dopolnitev.
Promo Slovenske novice5. 10. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOV DOM

Otrokom, rojenim leta 2026, kar 100 evrov za naložbo

Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
28. 9. 2026 | 09:17
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Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZOBNI VSADKI

Dober implantolog mora včasih znati reči tudi ne

Več metod pomeni več možnosti, a tudi več odločitev. Zato so pri implantološkem zdravljenju ključne diagnostika, izkušnje in individualna presoja.
5. 10. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
NAGRADA

Slovenske železnice najboljše v regiji

Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
Promo Slovenske novice2. 10. 2026 | 15:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VEČ ENERGIJE

Zakaj smo jeseni manj potrpežljivi in bolj utrujeni

Poletje se pogosto konča precej bolj nenadoma, kot bi si želeli.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 15:06
Promo
Novice  |  Slovenija
SPREMEMB ZA STRANKE NI

Preverite, kje je nastopal Magnifico

Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 10:00
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Novice  |  Slovenija
KAKŠNA BO PRIHODNOST

Kateri poklici bodo izginili?

Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 15:33
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Novice  |  Slovenija
TVEGANJE

Dober posel, prazna denarnica. Koliko vas stane napačen partner?

Podjetja morajo ob negotovih gospodarskih obetih presojati, komu lahko zaupajo in koliko tveganja lahko prevzamejo.
5. 10. 2026 | 09:29
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Lifestyle  |  Svetovalnica
RAZISKAVA

Kaj se zgodi, ko začnemo jemati matični mleček?

O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
25. 9. 2026 | 08:50
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Novice  |  Slovenija
FINANČNE TEŽAVE

Nekateri si ne morejo privoščiti niti poti v službo

Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
Promo Slovenske novice28. 9. 2026 | 13:17
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VPOGLED V ZDRAVJE

Zakaj vedno več ljudi išče ta pripomoček?

Pametne ure že leta spremljajo korake, srčni utrip, vadbo in spanje. Zato pri novi generaciji ni več dovolj, da na zaslon dodajo še en podatek.
Promo Slovenske novice29. 9. 2026 | 11:49
Promo
Lifestyle  |  Stil
VEČ KOT NAKIT

Kakšen nakit bo v modi to jesen?

FREYWILLE navdušuje s kolekcijo po navdihu cenjenih del umetnikov Van Gogha in Moneta, s tem pa združuje tradicijo v nakit, ki izstopa in pripoveduje posebno zgodbo.
Promo Slovenske novice1. 10. 2026 | 13:05
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Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

»Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
30. 9. 2026 | 12:19
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