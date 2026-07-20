  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOLLYWOOD

Ko ugasnejo kamere: nenavadni hobiji zvezdnikov (Suzy)

Ko pomislimo na hollywoodske zvezdnike, si jih običajno predstavljamo na snemanjih, koncertih ali rdečih preprogah.
Geena Davis

Geena Davis

Tom Hanks 

Tom Hanks 

Pierce Brosnan

Pierce Brosnan

Steve Martin

Steve Martin

Justin Bieber

Justin Bieber

Angelina Jolie 

Angelina Jolie 

Susan Sarandon

Susan Sarandon

Neil Patrick Harris 

Neil Patrick Harris 

Ed O'Neill

Ed O'Neill

Geena Davis
Tom Hanks 
Pierce Brosnan
Steve Martin
Justin Bieber
Angelina Jolie 
Susan Sarandon
Neil Patrick Harris 
Ed O'Neill
T. K., Foto: Profimedia
 20. 7. 2026 | 10:25
4:13
A+A-

Ko se umaknejo izpred žarometov, pa se mnogi posvečajo dejavnostim, ki z njihovo kariero nimajo skoraj nobene povezave. Nekateri se ukvarjajo s športom na skoraj profesionalni ravni, drugi pilotirajo letala, nastopajo kot čarovniki ali se učijo cirkuških veščin. Njihovi hobiji niso le zabava, temveč pogosto prava življenjska strast.

Lokostrelka

Geena Davis je lokostrelstvo odkrila po štiridesetem letu, vendar se je tega športa lotila izjemno resno. Že po nekaj letih treninga se je uvrstila na ameriške olimpijske kvalifikacije. Med najboljšimi lokostrelci v ZDA je osvojila odlično 24. mesto, do olimpijskih sanj ji je zmanjkalo le malo. Večkrat je povedala, da jo je šport naučil discipline in potrpežljivosti.

Tom Hanks 
Tom Hanks 

Piše na pisalnem stroju

Tom Hanks že desetletja piše na starih pisalnih strojih, na katerih nastajajo njegova pisma, zapiski in prvi osnutki besedil. Ljubezen do tipkanja ga je navdihnila tudi pri pisanju zbirke kratkih zgodb. Pravi, da ga zvok tipk spodbuja k ustvarjalnemu razmišljanju, zato tudi v času računalnikov ostaja zvest analogni tehnologiji.

Pierce Brosnan
Pierce Brosnan

Požiralec ognja

Pred začetkom igralske kariere je Pierce Brosnan obiskoval cirkuško delavnico v Londonu, kjer se je naučil bruhanja ognja. Veščino je ohranil in jo občasno pokaže v televizijskih oddajah ali intervjujih. Pravi, da mu je cirkus pomagal premagati tremo, izkušnja ga je naučila tudi discipline in zaupanja vase.

Steve Martin
Steve Martin

Virtuoz na bendžu

Steve Martin ni le igralec in komik, temveč tudi vrhunski glasbenik. Bendžo igra že desetletja in velja za enega najbolj cenjenih izvajalcev bluegrassa. Posnel je več uspešnih albumov in zanje prejel tudi grammyje. Redno koncertira z odličnimi glasbeniki ter nastopa na največjih festivalih. Pravi, da ga igranje bendža sprošča bolj kot snemanje filmov.

Justin Bieber
Justin Bieber

Rubikova kocka

Justin Bieber je velik ljubitelj Rubikove kocke. Sestaviti jo zna v manj kot dveh minutah, svojo spretnost je večkrat pokazal tudi v televizijskih oddajah. Med turnejami mu reševanje kocke pomaga pri sprostitvi in urjenju koncentracije, pred nastopi ga pomirja. Pravi, da uživa v izzivu in hitrosti.

Angelina Jolie 
Angelina Jolie 

Pilotka med oblaki

Angelina Jolie je leta 2004 pridobila licenco zasebne pilotke. Sama upravlja manjša letala in pogosto leti skupaj z družino. Letenje opisuje kot občutek popolne svobode in miru, navdušenje nad letalstvom jo spremlja že vrsto let. Zaradi tega hobija je pridobila tudi številna tehnična znanja o letalih.

Susan Sarandon
Susan Sarandon

Mojstrica namiznega tenisa

Susan Sarandon je velika navdušenka nad namiznim tenisom in je celo soustanovila priljubljene klube SPiN. Redno igra z rekreativci in profesionalci ter ta šport promovira po vsem svetu. Poudarja, da ji namizni tenis pomaga ohranjati zbranost in telesno pripravljenost. Tudi po sedemdesetem letu ostaja izjemno dejavna igralka.

Neil Patrick Harris 
Neil Patrick Harris 

Čarodej

Neil Patrick Harris je že od otroštva navdušen nad iluzionizmom. Postal je član slovitega hollywoodskega kluba Magic Castle, v katerem nastopajo najboljši čarovniki na svetu. Magične trike pogosto vključuje tudi v svoje televizijske nastope, ves čas se uči novih iluzij in tehnik. Prijatelji pravijo, da jih zna presenetiti ob vsaki priložnosti.

Ed O'Neill
Ed O'Neill

Brazilski jiu-jitsu

Ed O'Neill je že dolgo navdušen nad brazilskim jiu-jitsujem. Treninge obiskuje že več desetletij in si je prislužil črni pas, kar je dosežek, ki zahteva izjemno predanost in vztrajnost. Borilna veščina mu pomaga ohranjati telesno pripravljenost in zbranost. Treningov ni opustil niti med snemanjem uspešnih serij, kot sta Družina za umret in Moderna družina.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

zvezdnikiHollywoodhobijiprosti čas
ZADNJE NOVICE
10:45
Poletje s SN
SLANE NOVICE

Na Goriški camino že 3000 pohodnikov (FOTO)

Pot so uradno priznale vse občine, ki jih povezuje, in strateška deželna turistična agencija v Italiji.
20. 7. 2026 | 10:45
10:35
Šport  |  Odmevi
ŠPANSKI NOGOMETAŠI SO ČAKALI Z DVIGOM POKALA

Žvižgi, kakršnih svet še ni slišal: na finalu SP v nogometu je zaradi Trumpa zavladal popoln kaos (VIDEO)

Trump in Infantino po finalu svetovnega prvenstva v nogometu deležna žvižgov.
20. 7. 2026 | 10:35
10:25
Bulvar  |  Suzy
HOLLYWOOD

Ko ugasnejo kamere: nenavadni hobiji zvezdnikov (Suzy)

Ko pomislimo na hollywoodske zvezdnike, si jih običajno predstavljamo na snemanjih, koncertih ali rdečih preprogah.
20. 7. 2026 | 10:25
10:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BRUATALNO

V Medulinu skupina ljudi napadla Slovenca: 26-letnika odpeljali, 23-letnik hudo poškodovan

Zgodilo se je v noči s petka na soboto.
20. 7. 2026 | 10:05
10:05
Lifestyle  |  Stil
LEPOTNI TRENDI

Slovenska dermatologinja: Za nego kože so zapravile tisoče evrov, v ambulanto pa prišle objokane

Koliko kozmetičnih izdelkov naša koža zares potrebuje? Dermatologinja dr. Vesna Tlaker razbija najpogostejše mite, ki krožijo na spletu.
Barbara Kotnik20. 7. 2026 | 10:05
09:35
Šport  |  Športni trači
TRAGEDIJA NA SLAVJU PO ZMAGI

Špansko slavje se je končalo s tragedijo: zrušil se je vodnjak, umrl 13-letni deček (FOTO)

V španskem mestu Cabezón de la Sal se je slavje po zmagi španske nogometne reprezentance na evropskem prvenstvu končalo tragično. Med praznovanjem se je zrušil center in kamniti rob okrasnega vodnjaka, pri tem pa je umrl 13-letni deček.
20. 7. 2026 | 09:35

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
CITRUSI

Poletna skrivnost bogate letine citrusov z domačega vrta

Domača limona, mandarina, kumkvat ali calamondin niso več redkost na slovenskih balkonih in terasah.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 13:42
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOSTI

Ali slovensko omrežje res že poka po šivih?

Podjetja pospešeno vlagajo v elektrifikacijo. Uspeh zelenega prehoda pa bo odvisen tudi od omrežja, energetske varnosti in odpornosti dobavnih verig.
14. 7. 2026 | 07:55
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA

Poslušanje zvoka valov ni samoumevno

Zvok ptic, prometa, vrveža in lahkotno sodelovanje pri vsakdanjih pogovorih je nekaj najbolj naravnega. Dokler ni več.
Promo Slovenske novice15. 7. 2026 | 10:14
Promo
Lifestyle  |  Polet
HITRA IN ZDRAVA PREHRANA

Ko zmanjka časa za kuhanje: rešitev, ki vas bo presenetila

Ves čas hitimo. Zjutraj moramo hitro vstati iz postelje in sebi skuhati kavo, otrokom pa kakav.
17. 7. 2026 | 08:33
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSEN ZAJTRK

Sladoled za zajtrk? Spoznajte slovensko novost, ki spreminja pravila zajtrkovanja

Slovenska podjetnica iz Hoč je s Hoferjem ustvarila novost – brezglutenski muesli z liofiliziranim sladoledom
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 12:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Dom mora človeku služiti, ne pa ga omejevati: spoznajte nov bivalni model v Sloveniji

Dom naj bi človeku olajšal življenje, ne pa mu nalagal novih skrbi. V GH Holdingu s projektom Srebrni gaj v Dolenjskih Toplicah razvijajo bivalni model, ki združuje samostojnost, občutek skupnosti in okolje, prilagojeno potrebam starejših.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 10:09
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA BRALCE

Ljubezenska pisma morilcu: zakaj zgodba Metoda Trobca še danes ne da miru?

Pomlad leta 1978. Na samotni kmetiji v Dolenji vasi so odprli krušno peč in v njej našli ostanke človeških kosti.
Promo Slovenske novice16. 7. 2026 | 08:18
Promo
Novice  |  Slovenija
OGROŽENOST

Ste prepričani, da bi preživeli prvi val napada?

Večina organizacij danes že ima varnostne politike, veliko redkeje pa preverjajo, kako bi se njihovo okolje odzvalo, če bi nekdo zaščito dejansko obšel.
15. 7. 2026 | 10:57
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNE FINANCE

Pospravite denarnico, ne potrebujete je več!

Prijeten dan je, sonce sije, ptički žvrgolijo, s prijatelji ste pojedli okusno kosilo na ambientalni terasi. Kaj bi lahko pokvarilo tak dan? Natakar z računom.
Promo Slovenske novice13. 7. 2026 | 09:11
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki