Ko ugasnejo kamere: nenavadni hobiji zvezdnikov (Suzy)

Ko se umaknejo izpred žarometov, pa se mnogi posvečajo dejavnostim, ki z njihovo kariero nimajo skoraj nobene povezave. Nekateri se ukvarjajo s športom na skoraj profesionalni ravni, drugi pilotirajo letala, nastopajo kot čarovniki ali se učijo cirkuških veščin. Njihovi hobiji niso le zabava, temveč pogosto prava življenjska strast.

Lokostrelka

Geena Davis je lokostrelstvo odkrila po štiridesetem letu, vendar se je tega športa lotila izjemno resno. Že po nekaj letih treninga se je uvrstila na ameriške olimpijske kvalifikacije. Med najboljšimi lokostrelci v ZDA je osvojila odlično 24. mesto, do olimpijskih sanj ji je zmanjkalo le malo. Večkrat je povedala, da jo je šport naučil discipline in potrpežljivosti.

Tom Hanks

Piše na pisalnem stroju

Tom Hanks že desetletja piše na starih pisalnih strojih, na katerih nastajajo njegova pisma, zapiski in prvi osnutki besedil. Ljubezen do tipkanja ga je navdihnila tudi pri pisanju zbirke kratkih zgodb. Pravi, da ga zvok tipk spodbuja k ustvarjalnemu razmišljanju, zato tudi v času računalnikov ostaja zvest analogni tehnologiji.

Pierce Brosnan

Požiralec ognja

Pred začetkom igralske kariere je Pierce Brosnan obiskoval cirkuško delavnico v Londonu, kjer se je naučil bruhanja ognja. Veščino je ohranil in jo občasno pokaže v televizijskih oddajah ali intervjujih. Pravi, da mu je cirkus pomagal premagati tremo, izkušnja ga je naučila tudi discipline in zaupanja vase.

Steve Martin

Virtuoz na bendžu

Steve Martin ni le igralec in komik, temveč tudi vrhunski glasbenik. Bendžo igra že desetletja in velja za enega najbolj cenjenih izvajalcev bluegrassa. Posnel je več uspešnih albumov in zanje prejel tudi grammyje. Redno koncertira z odličnimi glasbeniki ter nastopa na največjih festivalih. Pravi, da ga igranje bendža sprošča bolj kot snemanje filmov.

Justin Bieber

Rubikova kocka

Justin Bieber je velik ljubitelj Rubikove kocke. Sestaviti jo zna v manj kot dveh minutah, svojo spretnost je večkrat pokazal tudi v televizijskih oddajah. Med turnejami mu reševanje kocke pomaga pri sprostitvi in urjenju koncentracije, pred nastopi ga pomirja. Pravi, da uživa v izzivu in hitrosti.

Angelina Jolie

Pilotka med oblaki

Angelina Jolie je leta 2004 pridobila licenco zasebne pilotke. Sama upravlja manjša letala in pogosto leti skupaj z družino. Letenje opisuje kot občutek popolne svobode in miru, navdušenje nad letalstvom jo spremlja že vrsto let. Zaradi tega hobija je pridobila tudi številna tehnična znanja o letalih.

Susan Sarandon

Mojstrica namiznega tenisa

Susan Sarandon je velika navdušenka nad namiznim tenisom in je celo soustanovila priljubljene klube SPiN. Redno igra z rekreativci in profesionalci ter ta šport promovira po vsem svetu. Poudarja, da ji namizni tenis pomaga ohranjati zbranost in telesno pripravljenost. Tudi po sedemdesetem letu ostaja izjemno dejavna igralka.

Neil Patrick Harris

Čarodej

Neil Patrick Harris je že od otroštva navdušen nad iluzionizmom. Postal je član slovitega hollywoodskega kluba Magic Castle, v katerem nastopajo najboljši čarovniki na svetu. Magične trike pogosto vključuje tudi v svoje televizijske nastope, ves čas se uči novih iluzij in tehnik. Prijatelji pravijo, da jih zna presenetiti ob vsaki priložnosti.

Ed O'Neill

Brazilski jiu-jitsu

Ed O'Neill je že dolgo navdušen nad brazilskim jiu-jitsujem. Treninge obiskuje že več desetletij in si je prislužil črni pas, kar je dosežek, ki zahteva izjemno predanost in vztrajnost. Borilna veščina mu pomaga ohranjati telesno pripravljenost in zbranost. Treningov ni opustil niti med snemanjem uspešnih serij, kot sta Družina za umret in Moderna družina.