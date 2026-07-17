POMEMBNI JULIJSKI ASPEKTI

Ko veter prihodnosti sreča arhitekta novega sveta (Suzy)

Osemnajstega julija se prvič srečata dva giganta nove dobe: Uran v dvojčkih tvori trigon s Plutonom v vodnarju. To ni običajen tranzit ali aspekt, ki bi prinesel le nekaj novih idej ali manjše spremembe. To je prvi utrip prihodnosti. Prvi premik tektonskih plošč novega sveta.

Galerija Kolektivno bomo spremljali boj za vpliv, politična in gospodarska prerazporejanja moči, razkrivanje skritih interesov ter vse glasnejše napetosti med posameznikom in sistemom.

Shana Flogie, Foto: Getty Images

Uran je kot strela, ki razsvetli temo. Revolucionar, ki pod vprašaj postavi vse, kar jemljemo za samoumevno. V dvojčkih prinaša revolucijo uma, komunikacije, izobraževanja, medijev, umetne inteligence, tehnologije in načina, kako ljudje izmenjujemo informacije med seboj. Pluton v vodnarju deluje globlje. Je arhitekt kolektivne preobrazbe, ki ne prenavlja sten hiše, temveč njene temelje. Ko se ta dva planeta povežeta, se ne rojeva upor, temveč evolucija. Kot bi veter prihodnosti prvič zapihal skozi vrata, ki so bila stoletja zaprta. Prebujeni potenciali Osebno bomo čutili, da stari načini ... Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu →