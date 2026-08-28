Kolumna Shane Flogie: Sporočilo ob koncu meseca …

Človek pogosto misli, da potrebuje jasen načrt, preden naredi naslednji korak. Toda nekateri najpomembnejši koraki se zgodijo v temi, ko nove poti ne izberete, zato ker je varna, temveč ker je iskrena. Ko ne veste, kaj vas čaka, a ste prepričani, da starega ne morete več živeti. To je pogum. Ne gre za odsotnost strahu, temveč odločitev, da strah ne bo več gospodar vašega življenja.

V odnosih bo to pomenilo, da boste morali pogledati, kje ste še vedno ujeti v stare pogodbe. Ne tiste, ki so zapisane na papirju, temveč nezavedne svoje dogovore: 'Jaz bom tiho, da boš ti ostal z mano'. 'Jaz bom razumela vse, da se tebi ne bo treba spremeniti.' 'Jaz bom nosila odgovornost za oba, samo da se odnos ne bo porušil.' Toda ali je odnos, v katerem morate zapustiti sebe, da bi ohranili drugega, res pravi odnos? Ali zaradi ljubezni vedno znova dvomite o sebi? Ali ob bližini določenega človeka postajate manjši? Ali je dom prostor, kjer morate hoditi po prstih, da ne bi spodbudili nemira in prepirov? Vprašanja, ki si jih boste postavljali, bodo morda neprijetna, toda v njih se skriva ključ.

Kajti resnica ne pride vedno, da bi rušila. Pogosto pride, da nas osvobodi. Da pokaže, da smo predolgo nosili nekaj, kar ni bilo naše. Da smo predolgo prevzemali krivdo za izbire drugih. Da smo predolgo verjeli, da je naša naloga reševati ljudi, ki se sami niso bili pripravljeni soočiti s seboj. Ko to končno vidite, se začne vračati vaša notranja moč. Ostane le jasnost. Jasnost človeka, ki je predolgo čakal na dovoljenje, da začne polno živeti.

Morda se bo v teh dneh pokazalo tudi, kako zelo smo idealizirali določene ljudi. Kako smo si njihove drobne pozornosti razlagali kot globino. Kako smo občasne besede zamenjali za resnično prisotnost. Kako smo verjeli, da bo potencial nekega odnosa nekoč postal resničnost. Toda potencial ni odnos. Obljuba ni dejanje. Želja ni resnica. In včasih je največji izraz ljubezni do sebe, da prenehamo hraniti iluzijo. Ne, ker ne verjamemo več v ljubezen, temveč ker končno verjamemo, da si zaslužimo resnično ljubezen.