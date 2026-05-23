Komik Uroš Kuzman srečal svojega košarkarskega junaka in mu vrnil uslugo (Suzy)

Komik Uroš Kuzman je ob srečanju z Markom Milićem delil zgodbo iz časov teleteksta, vročih četrtkovih večerov pred televizorjem v prejšnjem tisočletju in fantovskih košarkarskih sanj. Milić je bil namreč njegov otroški idol, eden tistih junakov, zaradi katerih so mulci sanjali o Evroligi, ligi NBA in podpisanih dresih.

Kuzman je kot dvanajstletnik celo pisal na forum Olimpije in tam prosil za drese velikih zvezd, med katerimi sta bila tudi Vladimir Stepania in Ariel McDonald. Neposrednega odgovora ni dobil, a je kmalu prejel nekaj drugega: podpisan plakat in majico Marka Milića. »To je bila pozornost, ki je nisem nikoli pozabil,« je zapisal. Desetletja pozneje sta se srečala na dnevu Košarkarskega kluba Elektra, kjer je Kuzman zadevo poravnal po svoje. Miliću je neskromno podaril svoj podpisani plakat. Topla poteza je bila tako vrnjena, na fotografiji pa je jasno, da sta se ob tem zabavala oba.